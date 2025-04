Kiderült az igazság Britney Spears és az exbűnöző románcáról

Britney Spears mostanában sokkoló videókkal árasztja el a rajongóit. A 43 éves énekesnő fehérneműkben, kócos hajjal vonaglik otthonában és erről videókat tölt fel közösségi oldalára. A rajongók az énekesnő mentális egészségéért aggódnak. Ezt az amúgy is feszült helyzetet pedig tovább fokozza, hogy Britney Spears nemrégiben ismét szakított exbűnöző pasijával.

Britney Spears kínos videókat tölt fel magáról (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Britney Spears és Paul Soliz másodjára is szakítottak

Britney Spears és Paul Soliz románca másodjára is kifulladt. A TMZ-nek egy közeli ismerős nyilatkozott arról, hogy az énekesnő Valentin-nap környékén ismét szakított az exbűnöző pasijával. Külön válásuk oka egyelőre nem ismert, ám a közeli ismerős azt állítja, hogy ez a döntés most végleges mindkettejük részéről. Paul Soliz ugyanis már el is vitte az összes holmiját Britney Spears otthonából, ahol eddig együtt éltek.

Nem ez volt az első szakításuk

Britney Spears és Paul Soliz nem először szakítottak. 2024 júliusában már egyszer véget vetettek a kapcsolatuknak, ám nem bírták sokáig egymás nélkül. Kicsi különlét után úgy döntöttek, rendbe hozzák a kapcsolatukat és újra megpróbálják együtt. Britney Spears és Paul Soliz először 2023-ban kerültek kapcsolatba egymással, amikor a férfi az énekesnő otthonában kezdett dolgozni takarítói és karbantartói munkakörben. Ezután viszonylag rövid időn belül egyre komolyabbá váltak a dolgok és már csak azt lehetett látni, hogy Britney Spears a játszótéren tölti az idejét Paul Soliz gyerekeivel. Az első szakítás oka az volt, hogy az énekesnő attól félt, az exbűnöző csak kihasználja őt. A popsztár barátai a szakítás után megkönnyebbültek, mivel nagyon nem érezték megfelelő választásnak a férfit. Végig úgy gondolták, hogy Paul Soliz csak a fényűző életet akarja élni Britney Spears mellett. Állításuk szerint nem is bánt szépen az énekesnővel. Britney Spears azonban nem hallgatott barátaira és újra esélyt adott a kapcsolatnak. 2025 februárjában azonban másodjára is véget vetett a románcnak.

Britney Spears szakítás után a közösségi médiában vigasztalódik (Fotó: Photo Press Service / BESTIMAGE / Northfoto)

Britney Spears a közösségi médiában vigasztalódik

A 43 éves énekesnő az utóbbi időben egyre aktívabban szerepel a közösségi médiában. Sorra tölti fel magáról a kínosabbnál kínosabb tartalmakat, amiket látva a rajongók aggodalmukat fejezték ki Britney Spears iránt. Fehérneműkben, kócos hajjal vonaglik otthonában és erről videókat készít, amiket feltölt az Instagram-oldalára. Kommentelőkkel kötekszik és hangulatingadozásait dokumentálja. A követői nagyon félnek attól, hogy Britney Spears nehogy újra összeomoljon.