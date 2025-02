Már nincs visszaút: hivatalos, 17 év és 3 gyerek után válik a sztárpár

Mint ahogy arról lapunk korábban beszámolt, szinte rögtön egy sztárszakítással indult az év, kiderült ugyanis, hogy 3 gyermek és 17 év házasság után véget ért Jessica Alba és Cash Warren kapcsolata.

Jessica Alba és Cash Warren Fotó: AFP

A hír mindenkit letaglózott, ugyanis az egyik legnépszerűbb sztárpárról van szó, emellett a külvilág felé nem mutatták semmi jelét annak, hogy gond lenne a házasságukkal. Csupán a szakításról szóló bejelentés előtt nemsokkal kezdtek el árulkodó jelek megjelenni, miután a párt a jegygyűrűik nélkül kapták lencsevégre.

Most pedig már az is biztos, hogy nincs visszaút a Jessica Alba és férje számára, ugyanis a színésznő a minap hivatalosan is beadta a válókeresetet a Los Angeles-i megyei bírósághoz. A People értesülése szerint a Sin City - A bűn városa és A kabalapasi sztárja kibékíthetetlen nézeteltérésekre hivatkozva nyújtotta be a hivatalos iratokat, a különválásuk dátumaként pedig 2024. december 27-ét tüntette fel.