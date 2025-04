Szabó Zsófi tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyermekét: ilyen sokat nőtt már a kis Mendel

Szabó Zsófi már hosszú évek óta a hazai televíziózás megkerülhetetlen alakja, aminek az is a velejárója, hogy mindenki kíváncsi a magánéletére, különösen, ha pasiügyekről van szó.

Szabó Zsófi Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

A szőke szépség azonban arra mindig ügyelt, hogy egyetlen gyermeke, a most hétéves Mendel nem kerüljön reflektorfényeb, azért csak ritkán oszt meg róla fotókat a közösségi oldalain, az arcát pedig ekkor sem mutatja meg. Éppen ezért különösen örülnek a követőik, amikor nyerhetnek egy kis bepillantást az anya-fiú kapcsolatukba, mint ahogy az történt most is, A Nagy Duett ítésze ugyanis több fotót is megosztott Mendelről, amin jól látszik, hogy milyen sokat nőtt az elmúlt időben.

