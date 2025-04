Nagy Duett – Visváder Tamás elárulta, hogyan zsarolta meg Radics Gigit: „Választások elé tettem!"

Nem jó az, hogyha a zsűri értékelésén vagy egymás minősítésén felhergeljük magunkat, mert ennek nem ez a lényege, nem erről kell szólnia. Tinédzserként is azért imádtam, amikor indult a Nagy Duett, mert ez az egész olyan mint egy nagy házibuli, ami vicces és mindenki jól érzi magát. Erről kellene most is szólnia, mi is élvezzük nagyon pedig háromszor is a zsűri mentett meg minket.