Szabó Zsófi: Megállapították, hogy korai menopauzám van

Szabó Zsófi fogyása a sportnak köszönhető (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Nem érezte jól magát a bőrében

Amikor Szabó Zsófi régen szembesült a diagnózisával, nem esett kétségbe, és nem hagyta, hogy úrrá legyen rajta a félelem. Ehelyett bátran és tudatosan állt hozzá a helyzethez, és hitt önmagában. A kitartása és a pozitív hozzáállása meghozta a gyümölcsét, hiszen megszületett a kisfia, aki számára a legnagyobb kincs ezen a világon.

„Huszonévesen nem éreztem jól magam a bőrömben. Nemcsak az zavart, hogy esztétikailag nem tetszett az a pár pluszkiló, hanem az is, hogy nem értettem a hangulatingadozásaimat. Szerencsére volt kikhez fordulnom, és megoldódott ez a helyzet. Tulajdonképpen mindenkinek szüksége lenne egy jó orvosra, edzőre, egészséges életmódra, baráti társaságra, megbecsülésre, szeretetre és támogatásra” – mondta Szabó Zsófi, aki nem is lehetne kiegyensúlyozottabb, hiszen azontúl, hogy megszületett a kisfia, az életmódváltással sikerült olyan formába hoznia magát, amit nemcsak a huszonévesek, hanem még a tinédzserek is megirigyelnek!

A Nagy Duettben minden héten fantasztikusan néz ki (Fotó: TV2 / hot! magazin)

Fogyása az egészségének is jót tett

Zsófi hihetetlenül fiatalos, és könnyedén rácáfol arra, hogy az idő múlása mindenkin nyomot hagy. Olyan, mintha húszévesen megállította volna az időt: minden megjelenése friss és energikus. A TV2 sikerműsorában, A Nagy Duett zsűriszékében minden héten lenyűgözi a nézőket, miközben gyönyörű, elegáns ruhákban van jelen, amelyek kiemelik a báját és a stílusát. Az összes megjelenése egy újabb bizonyíték arra, hogy a szépség és a fiatalosság nem a kor számjegyeitől, hanem a hozzáállástól függ!

„Valószínű, hogy ilyen a genetikám, hogy ilyen gyerekarcom van, amit húszévesen gyűlöltem, de a harmincas éveimben elkezdtem megszeretni. Arra nyilván rá kell erősítenem, hogy fiatalos legyen a külsőm, de nagyon sokat dolgozom is ezért. Sportolok, próbálok egészségesen élni, és ez nemcsak a külsőmre vonatkozik, hanem a belsőmre is. Hiszek abban, hogy a lélekkel is ugyanannyit kell foglalkozni, mint a külsővel – sőt, talán többet. És ebből fakadóan a lélek szépsége kiül az arcra is” – mesélte a magazinnak Szabó Zsófi.