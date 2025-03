Meredek karrierváltás: OnlyFans modell lett a Harry Potter-filmek sztárja, Ron Weasley barátnője

A Harry Potter-filmek egyik színésznője meglepő karrierváltásra szánta el magát, amikor csatlakozott egy felnőtt tartalmakat kínáló platformhoz. Jessie Cave, aki Ron Weasley ragaszkodó barátnőjét, Lavender Brownt alakította a népszerű filmsorozatban, most egy teljesen új irányba fordult, és OnlyFans-oldalt indított.

A színésznő, aki három Harry Potter-filmben is szerepelt, most már OnlyFans modell Fotó: KPA Honorar & Belege / Northfoto

A színésznő, aki három Harry Potter-filmben is szerepelt, most a sajátos tartalmaival próbálja elérni a rajongóit. Az OnlyFans platformon azoknak kínál anyagokat, akik vonzalmat éreznek a hosszú haj iránt. Bár explicit tartalmakat nem oszt meg, vállalja, hogy alsóneműben is megjelenik a képein.

Egykori Harry Potter-színésznő, író, rajzoló és most OnlyFans hosszú haj specialista. Különleges hajtartalmakat készítek, amiket talán kedvelni fogsz. Milyen varázslatos!

– írja profilján.

A döntésről saját podcastjában, a „Before We Break Up Again” című műsorban beszélt párjával, Alfie Brownnal. Elárulta, hogy régóta kap érdeklődő üzeneteket a hajával kapcsolatban, és úgy döntött, hogy ezt az érdeklődést valamilyen formában kihasználja.

Sosem voltak igazán illetlen kommentek, de sokan érdeklődtek a hajam iránt, és arra gondoltam, hogy miért is ne csinálhatnék valamit, ami igazán egyedi? Tudom, hogy ez egy nagyon rétegzett dolog, de igazából nagyon felszabadító érzés

Azt is hozzátette, hogy számára ez egyfajta önmegvalósítás. Úgy tekint erre, mint egy erőt adó pillanatra az életében. Az eddigi pályafutása során, állítása szerint mindig egy visszafogott, komoly színésznő volt, de most valami szokatlant akar csinálni. Valamit, ami furcsa, sajátos és kicsit pajzán.

Alfie a beszélgetés során megkérdezte, hogy felkészült-e arra, hogy az emberek meglepődnek majd a döntésén, és talán elítélik érte. Jessie azonban határozottan kijelentette, hogy ezzel már számolt. Úgy érzi, most jutott el arra a pontra, hogy évek óta ugyanazokkal a dolgokkal foglalkozik – írással, színészettel, komédiával –, és mindhárom területen voltak kellemetlen tapasztalatai. Most változást akar, és olyasmit szeretne csinálni, ami szórakoztató és nem túl komoly.