Még mindig sokan kíváncsiak az Oscar-díjas Konklávéra

Még a producerei sem számítottak arra, hogy a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját elnyerő film ennyire jól fog teljesíteni világszerte. A viszonylag kevés moziban vetített Konklávé még mindig milliókat hoz hetente, összbevétele 113 millió dollárnál tart. A pápa halálát, az azt követő egyházfőválasztást és a Vatikán ármánykodásait is bemutató film szuperhősmozikat megszégyenítő bevételt termelt, minimális költségvetés mellett. Sokak szerint a vallási thriller új lendületet adott a független filmeknek.

A Konklávé hatalmasat szakított a mozikban (Fotó: Focus Features)

A Robert Harris feszült könyve alapján készült film nem Ferenc pápa, hanem egy fiktív katolikus egyházfő halálát és az azt követő konklávét mutatja be. A kritikusok imádták a filmet, különösen Ralph Fiennes alakítását, aki Oscar-jelölést is kapott a játékáért. A BAFTA-díjátadón még a legjobb film díját is elhozta az alkotás, az Oscaron csak az említett adaptált forgatókönyv szobrát kapta meg. A mindössze 20 millió dollárból készült film a cikk írásáig több mint 113 millió dollárt hozott a mozikban, és ebben még nincsenek benne az online kölcsönzések díjai. A siker hatalmas, összehasonlításként: a Kraven, a vadász című film olyan sztárokat vonultatott fel, mint a következő Bond-jelölt Aaron Taylor-Johnson vagy a legendás Russell Crowe, de a 110 milliós büdzsé ellenére mindössze 61 milliót gyűjtött a film.

A film 86 díjat nyert el világszerte (Fotó: CraSH)

A film új lendületet adott a független filmeknek és az art moziknak, amik 5 évvel ezelőtt, a COVID-járvány kitörésekor elnéptelenedtek és utána is sokan átszoktak a streamingre. A Konklávé nézői ráadásul leginkább keresztény nézők, sőt inkább a középkorú, idősebb korosztály célozta meg, ami szintén siker, ugyanis az érettebb közönségnek szóló alkotások szintén sorra buktak meg az elmúlt években.