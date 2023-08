Micsoda megtiszteltetés! Saját himnuszt kapott Ördög Nóriék boltja! – Videó

Kedves gesztussal rukkolt elő Kocsis Tibor, mondhatni Ördög Nórinak adott szerenádot. A tehetséges énekes váratlan rögtönzéssel rabolta el Nóri szívét.

Elmaradt a megszokott refrén

Tibó ugyanis a hét közepén Ördög Nóriék balatoni kisboltjának kültéri részén lépett fel, hogy előadja a közönségnek a legismertebb és legbulisabb dalait. A tehetséges énekes koncertjeinek az egyik fénypontja a Helló Budapest! című sláger szokott lenni, így nem csoda, ha a közönség minden tagja a felcsendülő dal ütemére mozogni kezdett, legtöbben, köztük Nóri és Pali is felpattant a helyéről, és állva táncolt. A megszokott refrén azonban elmaradt!

„Gyere, kiabáld, hogy hé, helló Budapest!” – így szólna az eredeti dal, ami helyett Tibó stílusosan ezt énekelte a mikrofonba:

Gyere, kiabáld: Nekem a Balaton!

Tibó be is rekedt

A közönség ujjongott, Nóri pedig teli torokból énekelte az új refrént, ami egyben a szerelemprojektjük eredeti neve is. A balatonakarattyai vendéglátói egység azóta Csücsök néven fut, a „Nekem a Balaton” szlogen azonban végleg rájuk ragadt.

A koncertet az énekes is élvezte!

− Túlzás nélkül állítom, hogy tegnap volt az év legjobb koncertje Nánásiéknál a Csücsökben! Egyrészt kiszurkoltuk, hogy a koncert alatt, az utolsó dalig egy csepp eső sem esett, és így is sokan eljöttetek, kockáztatva azt, hogy bőrig áztok velem együtt, amiért nem győzök elég hálás lenni. Másrészt az a szeretet, lelkesedés, profizmus, ami itt Nóriék kisboltjában vár, önmagában annyi ösztönzést ad, hogy kiénekeljem a lelkem, és koncert végére lerekedjek, és ez utóbbi rám azért nem jellemző! Ezt a boltot a szeretet vitte sikerre, és ezt mindenki tudja, aki valaha járt már itt. Egyébként pedig olyan a császármorzsa (is, meg bármi más is), hogy ha nem lenne százezer kalória, kb. minden nap meg tudnám enni (és hát sajnos még úgy is). És ez nem reklám, hanem őszinte baráti lelkesedés! Köszönöm a meghívást, Nóri! Jövőre ugyanitt sírunk, nevetünk, mulatunk! − fogalmazott közösségi oldalán Tibó.