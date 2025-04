Nagy Feró szerint Molnár Anikó mellei miatt estek ki A Nagy Duettből: „A szépség agressziója”

Készülünk ezerrel arra, hogy a nyáron lesznek bulijaink, igaz, a tavasz is hozott már párat. Ha ez a tendencia megmarad, azzal én jól megvagyok. Mondjuk az elszomorít, hogy még a legmenőbb helyszínek és szervezők is panaszkodnak, hogy nem fogynak a jegyek a meghirdetett koncertekre. A külföldiek mennek, a magyarokra nem kíváncsi a közönség. Jön most Jennifer Lopez Magyarországra, mondjuk engem nem érdekel. Oké, formás kis nő, de nem az én világom – mondjuk amennyibe kerül egy jegy a koncertjére… Arra mondjuk jó, hogy így legalább mi is kérhetünk majd egy tízest belépőkre