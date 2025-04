Megtették a bejelentést A Nagy Duettel kapcsolatban: erre kell számítani vasárnap

A Nagy Duett vasárnapi adásában ismét a szórakoztatásé a főszerep, olyan dalok kerülnek elő a fiókból, mint Backstreet Boys Everybody-ja vagy Israel "IZ" Kamakawiwoʻole Over the rainbow-ja. Természetesen nincs házibuli Csavard fel a szőnyeget nélkül, de a zsűri egy tagjának is dagadhat majd a melle, hiszen a vasárnap este 18:55-kor kezdődő Nagy Duettben felcsendül majd a dala. Nem, nem Szabó Zsófi Deja Vu-jéről beszélünk.

A Nagy Duett zsűrije ezúttal is jól fog szórakozni (Fotó: TV2)

Ezekkel a dalokkal készülnek a Nagy Duett versenyzői, vasárnapra

A gyönyörű Mihályfi Luca és táncoslábú szerelme, Hegyes Berci ismét magasabbra teszik a lécet, ezúttal a Hungária örökzöldjével kápráztatják el Hajós Andrást és zsűritársait, na és persze minden bizonnyal a nézőket is: Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosa a Csavard fel a szőnyeget című slágert adják majd elő.

Mihályfi Luca és Hegyes Berci felcsavarják a szőnyeget (Fotó: Bánkúti Sándor)

A csillagokat leéneklő Radics Gigi és a repedt fazekakat megszégyenítő Visváder Tamás ezúttal biztosra mennek és az egyik zsűritag, konkrétabban Kasza Tibi egynyári slágerével érkeznek a Nagy Duett színpadára, ők a Költözz el című nótát adják elő az egykori Crystal-boy repertoárjából, így nagy valószínűséggel bal egyről 10 ponttal indulnak.

Radics Gigi és Visváder Tamás Kasza Tibi dalát viszik színpadra (Fotó: Szabolcs László)

A romapop csengő hangú szupersztárja, Nótár Mary ezúttal sem partnerének tudásához mérten mérten választott dalt – érdemes hát felkészíteni rekeszizmainkat és könnycsatornáinkat, hiszen a Nagy Duett legnagyobb show csinálója, Aurelio operett éneklésbe kezd. Nótár Mary és Aurelio ugyanis a Ringó vállú csengeri violám című dallal igyekeznek ezúttal is megcsípni az első helyet.

Nótár Mary és Aurelio operettet fognak énekelni (Fotó: Bors)

Végül, de nem utolsósorban pedig: Somewhere, over he rainbow… – énekli majd Brasch Bence és duettpartnere, a nem csupán elragadó személyiséggel, de – mint az a műsorból nyilvánvaló vált – énektudással szintén megáldott Lékai-Kiss Ramóna.

Lékai-Kis Ramóna és Brasch Bence valahol a szivárvány felett énekelnek majd (Fotó: Ripost)

Ismét lesznek közös produkciók

Természetesen ezúttal is lesznek közös produkciók a Nagy Duett színpadán. Sydney van den Bosch és Pető Brúnó a Nótáry Mary Aurelio párossal fuzionálnak és közösen eléneklik a magyar nyarak legnagyobb slágerét, a KFT klasszikusát, Balatoni nyár című dalt. Nótár Mary-nek fel kell kötnie, amit ilyenkor szokás – csak ne Aurelio legyen az.