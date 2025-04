Íme Katzenbach Andrea riválisai: velük versenyez a világ legszebb nője címért

Május 31-én, Indiában rendezik meg a Miss World 2025 versenyét. Az előző győztes, a cseh Krystyna Pyszková adja át a koronáját… Magyarországot a kiskőrösi Katzenbach Andrea képviseli, aki most megmutatta néhány riválisát.

Katzenbach Andrea lett Magyarország Szépe, ő képviselheti májusban hazánkat a Miss World világversenyen (Fotó: Bors)

Íme Katzenbach Andrea versenytársai a Miss World 2025 versenyén

A legutóbb Magyarország Szépének választott Katzenbach Andrea most közösségi oldalán osztotta meg a Miss World egy rajongói oldalának képét, amin az európai indulókat sorakoztatja fel. Andi mellett a képmontázson ott szerepel az írországi Jasmine Gerhardt, az olasz Chiara Esposito, a Máltát képviselő Martine Cutajar, a Moldova színeiben induló Anghelina Chitaica és Montenegro legszebbje, Andrea Nikolić is. A többi ország jelöltjét pedig a Miss World hivatalos oldalán lehet megnézni.

Ezekkel a lányokkal méri össze magát a magyar szépség (Fotó: Instagram)

A magyar versenyző, Katzenbach Andi néhány napja a közösségi oldalán elárulta, izgatottan készül a világversenyre, rendszeresen oszt meg képeket az edzőteremből, ám lelkileg nincs a topon.

„Őszintén, voltam már jobban is” – vallotta meg követőinek. „Kicsit nehéz mostanában az életem több dolog miatt is. De rajtam sosem látszik, ha szomorú vagyok, mert én kifelé soha nem mutatom, és nem is beszélek róla, utálom magamat sajnáltatni. És azt is utálom, ha más teszi ezt” – fejtegette, majd hozzátette, minden helyzetben igyekszik pozitív maradni:

„Végül is nagyon jó arc vagyok és általában kedvelnek. Nem vagyok egy tipikus »királynős« nő, én vidéken nevelkedtem, lapáttal ettem a homokozóból a homokot és fiús ruhákat hordtam” – fedte fel.