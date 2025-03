"Felerősödött a hármunk szövetsége" - Király Viktor beváltotta a családjának tett ígéretét

Az énekes beváltotta a családjának tett ígéretét. Király Viktor ugyanis úgy döntött, hogy a Sztárbox után elviszi nyaralni a feleségét és kisfiukat, Kolent. Úti célul pedig nem mást, mint a festői Thaiföldet választották.

Király-Virág Anita nagyon kitett magáért a szervezést illetően - Fotó: archív / hot magazin

„Hosszas tanakodás után döntöttünk az ázsiai térség mellett, mert én még sosem jártam arra, ezért is akartam a kalandokat a családommal átélni.

Krabi tartományában voltunk, ami nincs annyira a turisták célkeresztjében, ellenben gyönyörű és elképesztően romantikus hely.

A szállásunkat csak hajóval lehetett elérni, illetve volt egy másik lehetőség, ahol a nagyobb városrészt egy majomösvényen lehetett megközelíteni” – kezdte Viktor a hot! magazinnak.

Király Viktor felesége csodás élményeket szervezett

Noha kikapcsolódni utaztak el, Anitának hála teljesen aktív pihenéssé alakult a thaiföldi kiruccanásuk, ugyanis szinte minden programot előre megszervezett, amit csak tudott.

„Anita nagyon kitett magáért.

Szeret szervezni, szóval az első három-négy nap tele volt zsúfolva rengeteg szuper programmal.

Elefántot simogattunk, hajótúrán voltunk, majdnem bejelentkeztem egy ottani thai boxra! Megszervezte azt is, hogy látogassunk meg egy ötszáz méter magasan lévő felhőtemplomot. Elindultunk az alig ötéves kisgyerekkel, hogy megmásszuk, de száz lépcső után rájöttünk, hogy ez mennyire nem gyermekbarát program, mert nagyon meredekek voltak a lépcsők” – mondta Király Viktor.

Kolen, Király Viktor gyereke egy angyal volt

Egy ötéves kisgyerekkel nem mindig álom az utazás, hiszen még nagyon kiszámíthatatlan, hogy mi tetszik neki, és mi nem. Szerencsére Király Viktor és Anita kisfiával semmi probléma nem volt, hiszen a szülei bátorságát és kitartását örökölte.

Király Viktor és Anita mellett kisfiuk is imádta az utazást (Fotó: archív / hot magazin)

„Nagyon elcsodálkoztunk Kolenen és persze örültünk, hogy ilyen kis angyal volt.

Annyira bátor és menő gyerek, hogy minden programban benne volt, semmilyen félelem nem volt benne.

A repülőúttól is tartottunk, de nagyon simán bírta a kétszer hatórás utat, egyetlen panaszos szava sem volt. A hajótúra programjában volt snorkeling, és ahhoz képest, hogy nemrégiben kezdett el úszni és merülni tanulni, kimondottan jól bírta. Kicsit mindkettőnkre ütött. Arra is jó volt ez a kiruccanás, hogy rájöjjünk, nagyon is hasonlóak vagyunk mindhárman, a nyaralás miatt pedig felerősödött a hármunk szövetsége. Főleg amióta életmódot váltottam, igazi aktív pihenő lettem! Korábban is utaztunk már közösen, például Spanyolországba, de ilyen messzire és ilyen hosszú időre még nem mentünk sehova. Nagyon szeretem Anitát, és azt, hogy mennyire lelkes tud lenni, mert amikor indultunk haza, már tervezte a következő nyaralást.

Ilyenkor mondom neki viccesen, hogy ahhoz pénzt is kell még keresni, szóval reális keretek között gondolkodom.

Abban a szerencsés élethelyzetben vagyok, hogy a hobbim a munkám, ezért ha sokáig kimaradok belőle, nem érzem jól magam. Nekem pont elég volt ez a tíznapos pihenő, és nem is nagyon szeretnék több hétre kiesni a hétköznapokból” – árulta el Viktor.

