Király Linda: „Először érzem azt, hogy egyensúlyba került az életem”

Én hiszem azt, hogy a hízásnak vagy bármilyen testi folyamatnak van egy érzelmi háttere. Amióta elkezdtem foglalkozni a lelki részével is, szépen elkezdett megindulni lefelé a súlyom. Nagyon fontos, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelő módszert, de nekem a meditáció segített borzasztóan sokat, és elkezdtem pszichológiát is tanulni. Most először érzem azt, hogy egyensúlyban került az életem. Igazából teljesen megváltozott a felfogásom az életmódhoz, az élethez és magamhoz