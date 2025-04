Nagy a baj? Megint a kórházból jelentkezett be Horváth Éva: újabb műtétről beszélt

Horváth Éva még novemberben szenvedett motorbalesetet Balin, amiből a mai napig nem épült fel teljesen. Több mint fél tucat műtéten esett már át, s most még egyre készül…

Horváth Éva balesete még novemberben történt, azóta is rendszeresen jár orvoshoz, és újabb műtétre is készül (Fotó: Mediaworks Archív)

Horváth Éva motorbalesete következményeivel küzd

A kétgyermekes anyuka a kórházból jelentkezett be rajongóinál a közösségi oldalán.

„Itt vagyunk megint a kórházban. Egy ellenőrzésre jöttem. Ilyenkor keddenként szoktam vizsgálatra jönni. Remélem, ma egy csomó minden kiderül. Hogy hogy van a csontom… Most rengeteg mindent használok otthon, különböző gépeket” – tájékoztatta az aggódó követőit, akiknek szinte naponta adott helyzetjelentést aggasztó állapotáról. Történt ugyanis, hogy a motorbaleset során a lábszárcsontján és bokáján is nyílt törést szenvedett, az indonéz kórházban pedig fertőzést kapott, s úgy döntöttek, Budapestre utazik folytatni a rehabilitációt. Azt csak később árulta el: még az amputáció lehetősége is felmerült… Azóta újabb és újabb műtéteken esett át, s a jelek szerint nem ért véget a kálváriája.

Korábban az is felmerült: Horváth Éva lábát amputálni kell (Fotó: Markovics Gábor/Mediaworks)

Közösségi oldalán megosztott videójából kiderült, Horváth Éva állapota koránt sem tekinthető megfelelőnek.

Ma még valószínűleg el fognak küldeni röntgenre, és remélem megmondják, mikor veszik ki a sarkamból a vasat... És hogy mikorra várható a következő műtét időpontja…

– árulta el Éva, aki bizonyára hamarosan a rajongókat is tájékoztatja a további fejleményekről.