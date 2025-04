Hel Szabi beszólt a fotelhuszároknak: „Megedződtem, az én hátam sokat elbír!"

Tagadhatatlan tény, hogy Hel Szabi személyében egy új internetes botrányhős, vagy inkább bokszzsák van születőben. A dúsgazdag vállalkozó bőven kap hideget és meleget is a TikTokra feltöltött tartalmai alatt. Hasonló módon rúgta be a hazai celebvilág ajtaját, mint annak idején Berki Krisztián. És a módszerei is hasonlók: pénz, csillogás és erősen ingerküszöb feletti megnyilvánulások, amik egyértelműen kinyitják a bicskát az internet népének zsebeiben. Akad, aki a külsejét kritizálja, akad, aki a mondandójába köt bele, amolyan van rajta, vagy nincs rajta sapka alapon. De mit szól mind ehhez Mr. Szabi?

Hel Szabi vagyona sokak szemét szúrja (Fotó: TV2)

Hel Szabi tudatosan hergeli az internet népét

„Hogy miért gondoltam, hogy jó lesz nekem, ha híres, vagy ismert leszek? A kérdés jogos és már én is többször feltettem magamnak, de a válaszom sosem ugyanaz. A Házasság első látásra jó bulinak tűnt és az is lett. Csendben jegyzem meg, hogy a szándékaim teljesen komolyak voltak." - kezdte a Borsnak Szolnoki Szabolcs gyémánt kereskedő.

Aztán pedig sodródtam az árral és valahogy egyre jobban és jobban kezdett szórakoztatni minden, ami az ismertséggel jár.

Persze eleinte meglepett az a sok indulat, ami egy-egy videóm alatt elszabadult. Agyaltam is rajta, hogy törlök és tiltok pár személyeskedésig menő arcot, de aztán rájöttem, hogy a kölcsönösség elvén hatunk egymásra a fotelhuszárokkal. Én jól szórakozom, ők pedig kiventilálják magukból a napi feszültségüket. Szerintem hasznos, hogy dühöng egyet nálam és addig sem emészti magát a valós problémákon, amik elől elbújni ugyan nem tud, de legalább a gőzt kieresztheti. Én megedződtem az üzleti világban, ergo az én hátam sokat elbír” – boncolgatta lapunknak Szolnoki Szabolcs, aki azt sem tagadja, hogy néha szándékosan tolja túl a bulit.

Szolnoki Szabolcs Házasság első látásra után sem áll le

„Feszegetem a határokat és időnként megesik, hogy saját magamat is meglepem. Igen, kicsit rájátszok erre, vagy arra, de pont ezeket szereti az algoritmus, mivel sok reakció érkezik rájuk. Vagyis a negatív kommentek is az én malmomra hajtják a vizet.

Legutóbb egy videóban félistennek neveztem magam, ami tényleg sok volt, de nézik, vagyis nincs miért exkuzálnom magam”

– tette hozzá az üzletember, majd rátért a szintén sokat vitatott, Opitz Barbihoz fűződő viszonyára is. „Sok mindenen lehet és kell is vitatkozni, de azon, hogy Opitz Barbi az egyik legtehetségesebb énekesnője Magyarországnak, kár és felesleges is. Mert az! Eddig két dalt már fel is vettünk és mindenkit megnyugtatok, nem én énekelek egyikben sem, hiszen nekem nincs hangom. Én amolyan karmesterként, háttéremberként veszek részt a munkában, ami folyamatosan zajlik” – zárta szavait Szolnoki Szabolcs Házasság első látásra sztárja.