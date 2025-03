„Szinte barátnők lettek” – Házasság első látásra Szabi összehozta volt feleségét és Opitz Barbit

Házasság első látásra Szabi és Judit kapcsolata hiába indult meseszerűen, sajnos nem ért véget happy enddel. A párosnak egy ország drukkolt, hogy a TV2 kísérlete után is férj és feleségként folytassák az életüket, viszont rá kellett jönniük, hogy együtt ez nem fog menni nekik. A válásuk bejelentését követően Szolnoki Szabolcs úgy nyilatkozott, hogy teljesen más volt a napi ritmusuk, és egyszerűen elmentek egymás mellett. Bár próbáltak dolgozni a házasságukon, végül belátták, hogy jobb lesz nekik külön utakon. Akkor Judit nem kívánt a részletekbe belemenni, viszont közzétett egy posztot, melyből arra lehetett következtetni, hogy nem barátságban írták alá a válási papírokat. Mindez azonban már csak a múlt. A műsor két szereplője ugyanis ismét jó kapcsolatot ápol egymással, ebben pedig Opitz Barbinak is fontos szerepe volt.

Házasság első látásra Szabi bemutatta egymásnak Juditot és Barbit Fotó: TV2/Bors

Házasság első látásra: Fecső Judit és Opitz Barbi barátnők lettek

A gyémántmágnás a Borsnak árulta el, hogy az elmúlt hetekben "elásták a csatabárdot" Judittal, megbeszélték a múltat, és tiszta lappal indítottak egymásnál. Ez persze nem jelenti azt, hogy több lenne köztük, mint barátság, hiszen jól tudják, hogy a házasság nem működött az ő esetükben. Cserében viszont Judit egy új barátnővel gazdagodhatott Szabi által.

Judittal baráti a kapcsolatunk, megbeszéltük a dolgokat, és tudjuk, hogyan viszonyuljunk egymáshoz. A házasság nem működött, de a jó kapcsolat attól függetlenül igen. Nem véletlenül mutattam be neki Opitz Barbit is

– kezdte a Borsnak Szabi, aki szerint a két lány gyorsan egy hullámhosszra került, mikor találkoztak, és olyanok voltak, mintha már évek óta barátnők lennének.

„Barbi már a Házasság első látásra műsorának is nagy rajongója volt, az anyukájával nézte mindig. Én tudtam, hogy neki szimpatikus a Judit, ezért mindenképp be akartam mutatni őket egymásnak. Nemrég meg is valósult a találkozó, átmentünk Judithoz, tőle vettünk ruhákat Barbinak. A csajok nagyon jól kijöttek egymással, szinte barátnők lettek. Olyanok voltak, mintha már évek óta ismernék egymást” – tette hozzá a gyémántmágnás, aki még azt is elárulta, hogyan halad az énekesnő karrierje, amióta ő lett a menedzsere.

Barbi szerintem egyre jobban érzi magát a bőrében, és ez a munkában is látszik rajta. Végre jön vissza az önbizalma, forgatunk sokat, és már bejött pár külföldi koncert lehetőség is. Jól haladunk, a végén még egy közös dalt is kiadunk

– nevetett az üzletember.