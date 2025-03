Opitz Barbi legújabb Instagram-videója ismét lázba hozta a rajongókat, hiszen a fiatal énekesnő nemcsak elképesztő tehetségét, hanem szenvedélyes tánctudását is megmutatta. A videóban Barbi egy szexi, pörgős koreográfiát mutat be, miközben a mozdulatai magukért beszélnek.

Opitz Barbi szexi táncával robbantotta fel az Instagramot Fotó: Bánkúti Sándor

Külön figyelmet érdemel, hogy a következő felvételen feltűnik Szolnoki Szabolcs is, aki mostantól Opitz Barbi menedzsere lett. Barbi és Szabolcs kapcsolata már jó pár hete a pletykák középpontjában áll, hiszen bár az énekesnő többször is hangsúlyozta, hogy csak barátok, a legutóbbi fejlemények alapján úgy tűnik, hogy valami több is lehet a háttérben.

A videót itt nézheted meg.