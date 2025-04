Tiszta vizet öntött a pohárba a Házasság első látásra letiltott szereplője

A Házasság első látásra című sikerműsor második szériájában feltűnt gyémántmágnás ugyan bízott benne, hogy sikerült gyorsan letiltatni Instagram-fiókját, miután rájött, hogy valaki megváltoztatta annak belépési paramétereit, de rosszakarója sajnos gyorsabb volt. Mire Szolnoki Szabolcs jelezte a problémát, már több hölgy és egy hölgynek látszó úriember is kapott üzeneteket, sőt, illetlen ajánlatokat is a feltört profiltól. A probléma mára ugyan megoldódott, de egy rosszakarója így is kitett a Redditre néhány beszélgetés foszlányt, amivel kellemetlen helyzetbe sodorta a Házasság első látásra sztárját.

Házasság eleső látásra Szabi nem elég gyorsan reagált a gondra (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárjának nevében küldtek üzeneteket

Szolnoki Szabolcs most a Borson keresztül is tisztázza a félreértéseket. Ugyanakkor elárulta, nem először került illetéktelen kézbe a közösségi oldala. „Bevallom férfiasan, nem voltam felkészülve arra, hogy én is áldozatául eshetek egy elvtelen kibertámadásnak.”

Néhány napig azt hittem, hogy csupán valamilyen technikai hiba miatt nem férek hozzá az Instagram-profilomhoz, ezért nem is jelentettem a problémát.

„Végül kértem a céget, hogy nézzenek utána, mi a probléma, mert a jelszóváltás sem vezetett eredményre. Ekkor tiltás alá került az oldal és megindult egy hivatalos vizsgálat, melynek célja, hogy visszakapjam az oldalamat és kiderüljön, ki törte fel azt” – kezdte Házasság első látásra Szabi, aki szintén a napokban értesült arról, hogy többen is kaptak tőle, vagyis a nevében üzeneteket.

A Házasság első látásra sztárja sajnálja a történteket (Fotó: TV2)

Szolnoki Szabolcs elnézést kér azoktól, akik üzenetet kaptak a nevében

„Több fotót is küldtek nekem arról, hogy valaki a nevemben írogat hölgyeknek. Sajnos azt kell mondjam, hogy ezek tartalma finoman szólva is illetlen, vagyis olyan, amilyen én soha nem voltam és soha nem is leszek. De tovább megyek, az, aki feltörte az oldalamat nem csak hölgyeknek írt, de találkoztam olyan üzenetváltással is, melynek a másik résztvevője egy transzvesztita. Félreértés ne essék, semmi bajom azzal, ha valaki így él, de én biztosan nem keresném meg ismerkedési szándékkal, hiszen nem az én világom. Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy a kiberbűnőző nevében is elnézést kérjek mindenkitől, aki a nevemben kapott tőle üzenetet az utóbbi időben!” – tette hozzá a gyémántkereskedő, aki elárulta, a Házasság első látásra forgatása előtt egy volt barátnője, aki már feltörte az oldalát, amit akkor töröltetnie is kellett.