"A gyermekem volt" - feketébe borult Házasság első látásra Petra oldala, megtörtént vele az, amitől minden nő retteg

A Házasság első látásra Renije igencsak kemény hónapokon van túl, ugyanis bár a forgatás végén Brumival a folytatás mellett döntöttek, végül zátonyra futott a kapcsolatuk. Ezek után Széplaki Zolival kerültek közelebbi viszonyba, igaz csak barátokként, ami rengeteg pletykát indított el. Reni ebben az időszakban rengeteg kritikát, és gonoszkodó kommentet kapott, de volt egy barát, aki végig mellette volt, és átsegítette a nehéz pillanatokon. Ő azonban tegnap reggel örök álomra hajtotta fejét, betölthetetlen űrt hagyva ezzel az influencer szívében.

Kovács Reni Instagram oldalán osztotta meg a történteket, ahol hosszú, szívszorító sorokkal búcsúzott Masnitól, a kiskutyájától. Mint kiderült ő már egészem 18 éves kora óta Reni mellett volt, és elmondása szerint végigkísérte a felnőtté válását. A kutyus még a Házasság első látásra 2. évadában is szerepelt, ugyanis az egykori feleség „bemutatta neki” a férjét, hiszen nagyon fontos volt neki, hogy jól kijöjjenek egymással.

A Házasság első látásra Kovács Renije szenved

A 30 éves influencer szíve majd’ megszakad a fájdalomtól, és úgy érzi Masni halálával a legjobb barátját vesztette el. Sőt, elmondása szerint a kiskutya nem csak társ, de szinte a gyermeke is volt, és igyekezett mindent megtenni a boldogságáért. A hosszú búcsúzóul írt levélből az is kiderült, hogy az utóbbi időszakban rengeteget küzdött a kutyus életéért, de úgy tűnik ez sem volt elég, hogy elkerüljék a legrosszabbat. Reni azt is hozzátette, hogy egyelőre szeretné egyedül feldolgozni a történteket, ami biztosan nem lesz könnyű számára, de a kommentek alapján Házasság első látásra szereplői, többek között Dávid Petra és Gyöngyi, sőt még Sáfrány Emese is támogatják.