Farm VIP: Ezek voltak a leghangosabb botrányok az idei évadban

Nem kérdés, hogy az idei Farm VIP lett minden idők egyik legemlékezetesebb reality-je még annak ellenére is, hogy az előző évadokban is volt konfliktus, és nevetés bőven. De amit 2025-ben az összeválogatott celebek műveltek, az tényleg túl megy minden határon. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a széria hozta a legtöbb és leghangosabb balhét. De melyek is voltak ezek? Ebből szedtünk össze most egy csokorral.

Farm VIP 2025: Barnai Judit, Pumped Gabo, Fekete Pákó, Horváth Gréta, Bálint Antónia, Pityinger László Dopeman / Fotó: Ladóczki Balázs

Farm VIP –Fekete Pákó és Bálint Antónia összetűzése

A sárga csapatban komoly feszültség alakult ki Fekete Pákó és Bálint Antónia között. A vita során Pákó indulatosan azt mondta Antóniának: „Itt is megverlek, már nagyon régóta nem bírlak téged.” Később elismerte, hogy a düh vezérelte, és a magyar nyelvvel való küzdelmei miatt nem tudja mindig megfelelően kifejezni magát.

Fekete Pákó nem bánt szépen Bálint Antóniával / Fotó: Ladóczki Balázs

Házasság első látásra Petra a közellenség

Bár az influenszer viszonylag hamar távozott a reality-ből, a nézőkben olyan mély nyomot hagyott a viselkedése és a személyisége, hogy még mindig róla megy a virtuális pusmogás a neten. Talán nincs is még egy olyan szereplője a Farm VIP idei évadának – mint például a Házasság első látásra szereplője –, aki nemcsak a forgatás során, de azt követően is ilyen rengeteg kritikát kapott volna a versenytársaktól és a nézőktől. A legtöbben úgy vélekednek, hogy a személyi edzőnek nem a képernyőn lenne a helye, hanem egy pszichológus rendelőjében.

Dávid Petra kétségtelenül megosztó személyiség / Fotó: Mediaworks archív

Aurelio mészárlása

Aurelio engedély nélkül levágott egy kakast, ami komoly botrányt váltott ki a műsorban. De mi is történt pontosan? A celeb hajnalban, a csapattársai tudta nélkül döntött úgy, hogy levágja az egyik kakast, mert éhes volt, és pörköltet szeretett volna készíteni. Az étel azonban végül nem készült el, és a hús is kárba veszett. Nagy Zsolt Leo vette észre reggel az állat maradványait a tűz mellett, ami azonnal óriási felháborodást váltott ki a többi játékos, valamint a műsorvezetők, Demcsák Zsuzsa és Gáspár Zsolti körében.

Aurelio nagy hibát követett el, mindenki kiakadt rá / Fotó: TV2

Kiara Lord a gonosz

A felnőttfilmes színésznő lett a verseny egyik, ha nem a legmegosztóbb karaktere. A vállaltan a testéből élő fiatal híresség barátokat nem, de „ellenséget” annál többet szerzett magának rövid, de hatékony ténykedése során. Ennél fogva nem is meglepő, hogy ő sem őriz túl sok szép emléket a forgatás heteiről. Pedig pont ő volt az, aki konkrétan lebüdösözte Blága Tünde szépségkirálynőt.

Szerintem több ember is, nálam sokkal több feszültséggel volt megáldva. Ebből fakadóan pedig valódi utálattal és valódi gonoszsággal viszonyultak a dolgokhoz. Név szerint, hadd ne említsek senkit!

– nyilatkozta a kiesése után.