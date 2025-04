Az ország szeme láttára nőttek fel – így néznek ki ma Gáspár Győző lányai – Galéria

Gáspár Győző bohókás showmanként írta be magát a köztudatba, s valóban, a szereplés a mindene, s családját is sokszor lehetett képernyőn látni. Gyermekei, Gáspár Virág és Evelin a szemünk előtt nőtt fel. A megosztó család a mai napig a köztudatban maradt, a két lány pedig felnőtt nővé érett.

Gáspár Virág a családjához képest visszafogott a szereplést illetően, elképesztő változáson ment át az elmúlt években (Fotó: Markovics Gábor/Bors)

Alaposan átalakult Gáspár Virág és Evelin

Evelin idén 31, Virág 23 éves, s az életkorral járó egyértelmű változáson kívül is szembetűnő az átalakulásuk. Evelin korábban bevallotta: az élete jelentős részét fogyókúrázással töltötte, ám csak néhány éve találta meg a neki megfelelő hatásos diétát és mozgásformát.

„Tizenöt éves kőkemény munka áll amögött, ahogy most kinézek. Ezt a munkát teszik tönkre az ilyen hirdetések és ebből már nagyon elegem van! Rendszeresen és nagyon keményen edzek, személyi edző segítségével. Közben bőrfeszesítő kezelésre is járok, hiszen a fogyás után erre is szükség van” – árulta el a Borsnak akkor.

Gáspár Evelin is remek formában van (Fotó: Vadnai Szabolcs/hot! magazin)

Kedd este, Gáspár Bea ötödik szakácskönyvének bemutatóján az egész család jelen volt, stílusosan virágos, színes szettben összeöltözve mutatkoztak jókedvűen. Nemcsak a lányok néztek ki fantasztikusan, de Gáspár Bea is, aki korábban őszintén beszélt arról, hogy gyomorműtétje után több mint 15 kilótól szabadult meg.

Gáspár Győző lányai életük formájában vannak, de szüleik, Bea és Győzike sem panaszkodhat (Fotó: Marovics Gábor/Bors)

A felnőtté érő lányokat mindenki bókokkal halmozta el látva jó formájukat. S hogy „miből lett a cserebogár”? A képre kattintva megnézheted galériánkat a lányok gyerekkorától kezdve…