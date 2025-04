Galambos Lajos turnézni indul! Itt vannak az első helyszínek a szabadulós turnéból

Galambos Lajos hamarosan tényleg szabadul! A népszerű zenésznek most jár le a büntetése, lekerül a lábáról a nyomkövető, és szabadon mozoghat. Lajcsi természetesen már nagyon várja a napot, amiről eddig nem lehetett hivatalosan tudni, hogy mikor jön el. A Bors viszont megtudta, hogy Lajcsi április 30-án lesz újra szabad ember.

Galambos Lajos szabadul, hamarosan újra turnézni indul (Fotó: Mediaworks archív)

Galambos Lajos börtönévei

Galambos Lajos, ismertebb nevén Lagzi Lajcsi, ellen 2015-ben indult büntetőeljárás víz-, gáz- és áramlopás, valamint vesztegetés vádjával. Az ügy elsőfokú tárgyalása során a Budaörsi Járásbíróság 2021 szeptemberében bűnösnek találta őt felbujtóként elkövetett lopásban, és 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, valamint 11 millió forintos vagyonelkobzást rendelt el. Feleségét, Boglárkát, a kétrendbeli társtettesként elkövetett lopás vádja alól felmentették. ​Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, és a másodfokú tárgyalás során a Budapest Környéki Törvényszék 2022 decemberében súlyosbította az ítéletet. Galambos Lajos büntetését 3 év 6 hónap börtönre emelte. Emellett több mint 4 millió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték. Lagzi Lajcsi, 432 napot töltött börtönben, mielőtt 2024 júliusában reintegrációs őrizetbe került.

2025 április végén jár le a tíz hónapos reintegrációs őrizet (Fotó: Mediaworks archív)

Már készül a koncertre

Galambos Lajos egy pár héttel ezelőtt már elindított egy TikTok oldalt, amin a követői azt láthatják, hogy a zenész lázasan próbál. Készül a nagy visszatérésre. Lajcsi most végre azt is elárulta, hogy mikor láthatja őt először szabadon a közönsége. A dátum április 30 lesz, a helyszín pedig Budapest, Széchenyi kert. A zenész május elsején is fellép, Izsák-Fülöpszálláson a Biczó Csárdában, míg május másodikán Zalakaroson találkozhatnak vele a rajongók a MenDan Hotelben. Május 3-án pedig Szigetszentmiklóson, a Garden Coffeé-ban fújja újra a trombitát.