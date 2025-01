Siker, csillogás, börtön, gyász: Galambos Lajos 64 éves lett – fotókon, mennyit változott Lajcsi az évek során

Szinte nincs olyan ember ebben az országban, aki ne tudná, kicsoda Galambos Lajos, vagyis Lagzi Lajcsi. A trombitaművész ma ünnepli a hatvannegyedik születésnapját, aminek alkalmából összefoglaltuk az életét.

Galambos Lajos a börtönt is megjárta - Fotó: Szabolcs László / hot

Galambos Lajos élete rendkívül eseménydús

Galambos Lajos neve szinte egyesült a Dáridóval, ami ugyan már több mint húsz éve volt látható péntek esténként a TV2 képernyőjén, mégis a mai napig idéznek belőle az emberek, hiszen olyan rekordmagas nézettsége volt, amit ma már szinte lehetetlen lenne produkálni. Galambos Lajos Dáridó című műsorában rengeteg híresség lépett fel, mi több, olyan világsztárok is megfordultak a színpadon, mint Demis Roussos és Chris Rea.

A zene mellett természetesen a család is fontos helyet foglal el a szívében. Galambos Lajos lánya, Boglárka és két fia, Lajos és István még akkor is apjuk mellett álltak, amikor Galambos Lajos börtönbe került. Ugyanígy tett Galambos Lajos felesége is, Boglárka, aki tavaly év végén hunyt el.

