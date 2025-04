Szívszaggató pillanatok a Farm VIP-ben: Családjaik lepték meg az elődöntősöket

A Farm VIP szereplők szép lassan megfogyatkoztak, mostanra hárman maradtak a parasztházban: Horváth Gréta, Pumped Gabo és Nagy Zsolt Leo. Az elődöntősökre kedden este igazi ajándék várt, ugyanis a számukra legfontosabb személyek látogatták meg őket a Farmon.

Farm VIP 2025: Az elődöntős csapat: Gabo, Gréti és Leo családjaikra várnak (Fotó: Tv2)

Farm VIP 2025: Elszabadultak az érzelmek

A műsor történetében elérkezett az a pillanat, amikor hosszú hetek után végre újra találkozhattak szeretteikkel az elődöntősök, ami nem kevés megható pillanatot hozott a nézőknek. Pumped Gabóhoz az édesanyja és legjobb barátja jött látogatóba. Gabo elárulta, hogy anyukájával nagyon szoros a kapcsolatuk és bár néhány évvel ezelőtt nem voltak jó viszonyban egymással, mára már sikerült tisztázni a dolgokat. Gabo saját bevallása szerint a hullámvölgy miatta volt, mert olyan dolgokat csinált, amik miatt szégyellt hazamenni, de ezeken a dolgokon már túl vannak. A celeb hősként tekint az édesanyjára, hiszen mint mondja, volt olyan időszak, amikor egyedül nevelte őket.

Pumped Gabohoz édesanyja és legjobb barátja jött látogatóba (Fotó: Tv2)

Leóhoz a szülei érkeztek, s Demcsák Zsuzsától megtudtuk azt is, hogy óriási családja van, így értelemszerűen nem tudott eljönni mindenki, akit szeretett volna. Leo már az elején megbeszélte édesapjával, hogy ha lesz rá lehetőség, akkor ő lesz az, akit behív, mert egy ilyen játék, mint a Farm VIP abszolút az ő játéka, az ő tanítása, az ő szellemisége. A reality-sztár bevallotta, hogy nagyon megbánta, hogy eleinte csak apját gondolta behívni a játékba, mert anyukájára is vágyott volna, így aztán eszméletlenül jól esett neki, amikor meglátta, hogy szülei együtt érkeztek. Noha édesapja még ágyneműjének elrendezését is kifogásolta, ezekben a pillanatokban ennek nem volt jelentősége, Leo inkább csak mosolygott a dolgon. Aztán mikor Grétinek és Gabónak mindezt elújságolta, utóbbi azért szóvá tette: „Akkor innen ez a nagy fegyelem, tesó”. Annyi bizonyos, hogy Leónak volt kitől eltanulnia a munkamorálját.

Horváth Grétánál eltörött a mécses (Fotó: TV2)

Horváth Gréta érzelmi cunamit indított el

Az est fénypontja - kár lenne tagadni - Horváth Gréta családjával való találkozása volt, ami olyan lavinával zúdult a nézőre, hogy képtelenség lett volna nem vele együtt zokogni. Grétihez ugyanis édesanyja, nagymamája, kisfia, és párja is eljött, akikhez a sárgák „Mammacitája” úgy rohant oda tárt karokkal, hogy azt könnyek nélkül Demcsák Zsuzsa sem bírta. Az öt hetes távollét után az újraegyesülés pillanati alaposan felzaklatták a kedélyeket, az érzelmes pillanatok után pedig mindegyik elődöntős megmutatta szeretteinek, hol és milyen körülmények között élték a mindennapjaikat az elmúlt időszakban.