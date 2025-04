Kitálalt a Farm VIP legújabb kiesője: „Bárki bármit mond, én lelki terrorban éreztem magamat”

„Én előtte lévő nap haza szerettem volna menni, Aureliónak is megemlítettem, hogy így érzek. Ő viszont szívügyet csinált belőle, hogy maradnom kell, látszott is rajta, hogy addigra ő is megrogyott. Egy kicsit túltaktikáztuk az egészet, ő is befeszült, mert azt gondolta, hogy én mindenkit rá tudok majd venni arra, hogy Gabo menjen párbajra”