Kiara Lord távozott a Farm VIP-ből: „Nekem ez lapát volt a sz*rra”

A Farm VIP 2025 péntek esti epizódja drámai véget ért, Kiara Lord ugyanis nem folytatta a versenyt. A döntés teljes mértékben a sajátja volt, bár ehhez a körülmények és a játékosok cseréje is nyilván kellettek. Kiara a Borsnak adott interjújában beszélt a tagcseréről, és az abból következő távozásáról.

Farm VIP Kiara nem bírta a csapatok összemixelését és a pajta körülményeit, feladta a versenyt (Fotó: TV2)

Kiara Lord: „Mentálisan és fizikálisan is elszakadt a cérnám”

A szőke bombázó a piros csapat tagjaként mutatkozott be és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy itt is fejezte be, az összemixelés után ugyanis már nem tudott beilleszkedni a sárga csapatba és nem is feltétlenül akart. „A tagcsere igazából már csak hab volt a tortán, éreztem, hogy engem fognak leküldeni, de elfogadni nem tudtam a döntést. Hiába volt rossz a csapatom, őket már ismertem, ott volt egy misszióm.

Igaz, hogy többször is mondtam, hogy átmennék a sárgákhoz, ez csak cukkolás volt, nem gondoltam komolyan és nem akartam átmenni, főleg nem a pajtába. Zsolti Gazda is erre hivatkozott, amikor átrakott, amiért nem tudom hibáztatni, de ez a váltás már akkor történt meg, amikor egyébként is kivéreztem. Nekem ez egy lapát volt a sz*rra, itt már mentálisan és fizikálisan is elszakadt a cérnám

- kezdi Kiara, akinek az egész Farmon töltött idő egy elképesztő kihívás volt, mint mondja, nehezen viselte és napról napra egyre gyengébbnek érezte magát.

„Egyébként nem bánom, hogy a pirosakhoz kerültem, ezt dobta a gép, ehhez próbáltam alkalmazkodni. Így utólag sem változtatnék semmin, nekem ez izgalmasabb volt így, mint a jól megszokott, komfortos környezetemben lenni.” De vajon hogy viselte volna, ha már elején a pajtába kerülnek a pirosak? Hiszen a leosztás, hogy melyik csapat hol hajtja majd álomra a fejét, az első feladat után derült ki és nem sokon múlott a dolog.

Fene se tudja, talán jobban viseltem volna, mert akkor még tele voltunk energiával. De menet közben a jobból a rosszabba menni, bárki bármit mond, sokkal nehezebb. A pajtában nem volt egy házszerkezet sem, sírhatnékom volt, amikor megláttam.

Kiara teljesen kiborult a pajta körülményein (Fotó: Tv2)

Farm VIP kieső: Kiara Lord nem bánta meg, hogy feladta

A piros csapat egyik legmegosztóbb karaktere elismerte, hogy jó pillanatban adta fel: „Nem gondolom, hogy tovább kellett volna húznom, én nagyon intenzíven játszottam és egy hisztis nő vagyok, csak ideig-óráig bírom ezt a cudar környezetet.