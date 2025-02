"Ez a szerelmes dal teljesen összevág most az én életemmel is" - Radics Gigi és DR BRS fülledt duettje azonnal belopja magát a szívekbe

– Régóta ismerjük egymást Atkával, szerintem kölcsönösen tiszteljük egymás zeneiségét és dolgoztunk is már együtt. Nagyon kedveljük a másikat, ezért is tudott megszületni ez a közös projekt. Nekem fontos, hogy akivel együtt dolgozom egy kollaboráción, azzal legyen meg a bizalom, főleg ha nem is okvetlenül az én stílusom az adott dal. Most már hagyomány, hogy évente jelentkezem néhány duettdallal, tavaly Marics Petivel, Burai Krisztiánnal, de Bari Lacival is volt közös dalunk.

BORS: Mit gondolsz, mi az oka annak, hogy sokan még most sem értik a feldolgozások létjogosultságát?

– Szerintem most már sokan értik és szeretik is. Úgy fogalmaznám, hogy van olyan művész, mint én is, aki szereti az újat keresni és valami újat alkotni. Én másképp inspirálódom. De vannak, akik a régiben éreznek olyan új lehetőséget, amivel ismét népszerűvé lehet tenni egy adott slágert. Van, aki stílusjegyekben tér vissza a régi zenékhez, van aki hangszerelésben, és van, aki dallamvilágában is. Szerintem a közönség egyre jobban éli ezt és már trend is a világban, hogy egy régi dalt akár a saját előadója dolgozza fel az új generáció számára. Kíváncsian várom, hogy a ‘Vadonatúj érzés’ mikor lesz egyszer annyira retró, hogy esetleg valaki új stílusban dolgozza fel. (nevet)

BORS: A ‘Dilemma' egy elég sokat mondó (al)cím. Van esetleg kapcsolata a dalnak a magánéletedhez? Mennyire tudsz vele azonosulni?

– Abszolút tudok vele azonosulni, nekem is voltak időszakok az életemben, elég hosszúak is, amikor csak vágytam a szerelmet. De annyit elárulhatok, hogy ez a szerelmes dal teljesen összevág most az én életemmel is, nagyon boldog vagyok. Ennél többet azonban egyelőre nem szeretnék elárulni.

BORS: Ha mondjuk épp teljesen más élethelyzetben vagy, mint amiről énekelsz egy hasonló kollaborációban, akkor bevállalod? Tudnál ugyanolyan hiteles lenni benne, mint egy olyan szerzeményben, ami a saját érzéseidről is szól?

– Nagyon nehéz kérdés. Kapásból azt mondanám, hogy csak olyan érzéseket tudok egy új dalba belevinni, főleg ha én szerzem, vagy írom a szövegét, amit épp megélek, vagy frissen vagyok túl rajta. Közben pedig, ha végiggondolom, volt olyan is, amikor elkapott az ihlet és szereztem egy olyan dalt, aminek a hangulata csak emlékeztetett egy régi érzésre és utána ahhoz írtam illő szöveget, pedig az aktuális életem közben totál más mederben zajlott. Szóval írtam már boldogan is szakítós dalt és írtam magányosan is szerelmes dalt és volt kollaboráció is olyan, amit elvállaltam, csak mert tetszett. Ez egy furcsa dolog, de alapvetően szerintem minden művész azt írja meg a saját zenéjében, amit megél, vagy már megélt, ettől lesz igazán hiteles.