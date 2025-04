Kiderült, mi mindent tett meg Dér Heni édesapja azért, hogy megakadályozza lánya karrierjét

„Apukám alapjáraton fiút szeretett volna, ezt mindig hangoztatta is. Zárt normarendszerben nevelkedett szülőként, azt gondolta, hogy elsősorban az a legfontosabb, hogy fiúgyermeket szüljön az asszony. Ebben felnőni nagyon nehéz volt, és ez választ is ad arra, hogy miért vagyok ilyen „manus gádzsi”, amit sokszor megkapok. Mert, egy ilyen apuka mellett rengetegszer kellett megmutatnom, hogy lányként is érek annyit, sőt tízszer többet is” – árulta el.

