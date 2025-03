Újabb fordulat történt Andrei Mangra rendőrségi ügyében

Andrei Mangra valószínűleg nem tekint vissza jó szívvel a 2024-es évre, hiszen egy csúnya rendőrségi ügy kettétörte a karrierjét Magyarországon. A Dancing with the Stars profi táncosa több évadon keresztül versenyzett a TV2 showjában, ráadásul többször is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Ilyen volt, mikor Gabriela Spanic oldalán a döntőig menetelt, vagy amikor Tóth Andival meg is nyerte a műsort. Utóbbira egyébként legutóbb is megvolt minden esélye Szabó Zsófi mellett, azonban egy novemberi éjszaka minden megváltozott...

Fotó: hot magazin

Andrei Mangra rendőrségi ügye még mindig tart

Andrei Mangra verekedésbe keveredett: itt tart most az ügy

2024. november 15-én éjszaka rendőrök leptek el egy budapesti ingatlant, ahol a hírek szerint a profi táncos lakott. Állítólag a belvárosi albérletében megtámadták Andreit, véresre verték, és még egy kés is előkerült a dulakodás során. Később aztán kiderült, hogy négy férfit igazoltattak már az ügyben, közülük pedig hármat előállítottak. A táncos egyébként reagált a kábítószer-fogyasztásról szóló pletykákra is az eset után nem sokkal, elmondása szerint egy ilyen erőt próbáló műsor alatt, sem alkoholt, sem mást nem lehet fogyasztani, mert bódult állapotban lehetetlen jól teljesíteni, tehát arra utalt, hogy egy ilyen időszakban abszolút nem élne semmi ilyennel.

A táncost nagyon megviselték a történtek Fotó: TV2

Az ügyben a rendőrség tájékoztatása szerint egy embert zsarolás és súlyos testi sértés kísérlet miatt, egy másikat pedig szintén zsarolás és magánlaksértés megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. Illetve a kábítószerfogyasztás gyanúja is felmerült, ami miatt két embert állítottak elő. Újdonság, hogy immáron magánlaksértés miatt is nyomoz a hatóság.

"2024. november 15-én hajnalban egy nő telefonált a BRFK Tevékenység-Irányítási Központ ügyeletére, mert valaki segítséget kért egy V. kerületi lakásból. Az érintett ingatlanban a rendőrök négy férfit igazoltattak, közülük hármat előállítottak. A rendelkezésre álló adatok szerint szóváltást követően tettlegességre került sor, és egy kés is előkerült. Ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba vitték."

A BRFK V. Kerületi Rendőrkapitányság egy embert zsarolás bűntett és súlyos testi sértés kísérlet bűntett, egy másikat zsarolás bűntett és magánlaksértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. Mivel kábítószerfogyasztás gyanúja is felmerült, két embert kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki, az eljárások jelenleg is folyamatban vannak

– válaszolta kérdésünkre az üggyel kapcsolatban a rendőrség.