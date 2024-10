Boráros Gábor és Jákli Mónika több mint 10 évig alkottak egy párt, bár volt közöttük néhány mosolyszünet, végül mindig visszataláltak egymáshoz. Így volt ez a 3 és fél évvel ezelőtti megcsalási botrány után is, amikor kiderült, hogy Moncsi a szülés után két nappal tudta meg, a gyermeke apja hűtlen volt. Gábor szerint a kapcsolatuk ekkor indult el a lejtőn, ami végül ahhoz vezetett, hogy most már hivatalosan is kimondták: vége. A történet azonban nem ennyire egyszerű, amiről most az MMA harcos mesélt a Ki vagy te valójában? podcastben.

Jákli Mónika és Boráros Gábor szakítása után a sportoló végre tiszta vizet öntött a pohárba (Fotó: YouTube)

Boráros Gábor kislánya miatt igyekszik minél jobb viszonyban maradni Mónikával, annak ellenére is, hogy szerinte inkább rajta múlt, hogy tönkrement a kapcsolatuk.

Szerintem az utolsó 4 év volt az, ami idáig vezetett, hogy egyre lejjebb kerültünk azon a bizonyos lejtőn. Fokozatosan hagytuk ezt az egészet tönkremenni, amiért nem őt okolom, hanem mindkettőnket.

Nem foglalkoztunk annyit egymással, amennyit kellett volna, és ez oda-vissza igaz. Ezután jött a terhesség, ami szintén egyre megterhelőbben hatott a lelki világára, nem látta magát szépnek és nem bírta feldolgozni a testének a változását, ez pedig még inkább felgyorsította ezt a folyamatot és csak rontott a helyzeten – mesélte.

– Nyilván az én reakcióm sem volt a legjobb, mert ha jó kedvemben voltam, akkor tűrtem és tepertem érte, de miután azt láttam, hogy hiába próbálkozom egyre többet, folyamatosan romlik a helyzet, akkor én is besokalltam. Utólag már könnyű okosnak lenni és látni, hogy beszélnünk kellett volna egymással, ahelyett hogy hagyjuk ezt így elfajulni, és mással próbálom jól érezni magam – ismerte be.

A sportoló utólag úgy érzi, a megcsalás után hiába békültek ki, valójában már nem volt közös jövőjük és garantálva volt a szakítás.

– Nála sajnos még most is aktuális, hogy a múltból felhánytorgat sérelmeket, én viszont, bár tudom mindkettőnk hibáit, nem vagyok ilyen. Lehet, hogy neki úgy tűnhetett, hogy nem veszek ezekről tudomást, mert nem említem meg minden nap, de igazából csak úgy éreztem, hogy ha folyton azt keresem, hogy miért haragudjak vagy miért ne legyek boldog, az tönkreteszi az egészet. Ő viszont nagyon beleragadt ebbe és hiába próbáltam meg elmozdítani a kapcsolatot a jó irányba, egyedül ez lehetetlen volt.