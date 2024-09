Nézegess szexi képeket Árpa Attila új feleségéről - Galéria

Titokban mondta ki a boldogító igent az egykori Nagy Ő, Árpa Attila. A színész választottja Czakó Alexandra, a Miss Universe Hungary korábbi döntőse, akivel már korábban négy évet voltak együtt, de akkor szakítás lett a kapcsolatuk vége. Ám most kijelenthető, hogy elég sikeres volt az újrakezdés, hiszen friss sajtóinformációk szerint a pár azóta férjnek és feleségnek mondhatják magukat.

Árpa Attila titokban mondta ki a boldogító igent 19 évvel fiatalabb szerelmével (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Második felvonás

A friss házaspár románca év elején indulhatott újra, miután 2022-ben váratlan módon véget ért kapcsolatuk. A különválásukat sem verték nagydobra, de miután Attila a TV2 feleségkereső műsorában volt főszereplő, kitalálható, hogy akkoriben szingli volt. Azóta nagy volt a színész körül a csend, de már biztos, hogy azért, mert Szandival második esélyt adtak a köztük dúló szenvedélynek, és nemrég komoly szintet is léptek.

Árpa Attila feleségül vette a dögös modellt (Fotó: Móricz István)

Árpa Attila kimondta a boldogító igent

A színész-rendező év elején elárulta, hogy bizony nincs egyedül, de ekkor még senki semmit nem tudott a románcuk újraindulásáról. Attila azt is elárulta korábban, hogy párja bizony szakmabeli, így csak idő kérdése volt, hogy kiderüljön, újra korábbi szerelmével van együtt. Titokban házasodtak össze egy gyönyörű, idilli esküvőn, amit Árpa egyáltalán nem tagad, de több részletet a békülésről nem árult el. A színész párja, Szandi nem véletlen modell, ezt a szexi képek is bizonyítják, amiket lentebb megtekinthetsz egy galériában is.