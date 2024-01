Árpa Attila: „Amikor szingli vagyok, azt kihasználom”

Rendezett már akciófilmet, esténként a színpadon retteg, a legutóbbi időkben pedig álnok gyilkosságok felett bábáskodott, és véres bokszmeccseket vívott. A magyar média állandó fenegyerekéről mindenkinek van véleménye. A hot! magazin utánajárt, ki is Árpa Attila valójában.

Árpa Attila: "A farkas a lelki állatom." – Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

hot!: Mozgalmas év van mögötted szakmailag és a magánéletben is. Hogyan élted meg?

Árpa Attila: A Covid után, főleg az én szakmámban, szerintem nagyon sokan átértékeltük, hogy mit vállalunk és mennyiért, így alakult igazából, hogy belecsúsztam a „celeb” kategóriába. Különböző ilyen típusú műsorokban vettem részt. Fontos hozzátenni, hogy egyiket sem bánom, és egyiket sem szeretném degradálni. Egyrészt nagyon izgalmas felkérések voltak (legyen szó a Sztárboxról vagy Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban-ról), másrészt vissza nem térő lehetőségek, mint például a Pendragon-ciklus vagy a Dűne-sorozat. Ezek amerikai produkciók. Vagy a Valami Amerika-sorozat, ahol Herendi Gábor konkrétan rám írt egy szerepet, ami megtisztelő. Most meg kell tanulnom megint nemet mondani, ugyanis a hollywoodi színészsztrájk miatt eltolódott egy csomó forgatás. Jó példa, ami emiatt a Sztárboxban történt: a szuperdöntő napján hajnali háromkor még lóháton ültem, és forgattam a mínusz fokokban, pedig – az edzőmet is beleértve – minden szakember azt mondta, hogy mérkőzés előtt a pihenés a legfontosabb. Lehet, hogy túlvállaltam magam 2023-ban. Egyszerűen nem nagyon tudtam pihenni. Semmire nem jutott időm, ami számomra igazán fontos a szakmai feladatokon kívül, például a gyermekemre, a magánéletemre és a szüleimre. Az a híres „énidő” teljesen kimaradt.

hot!: Mit jelent számodra az énidő?

Árpa Attila: Azt, hogy mindenki hagyjon békén. Egyedül vagyok, és eszem, vagy a macskáimat simogatom, vagy videojátékozom, vagy edzek. Amihez éppen kedvem van. Ez a lényeg, hogy nincs megkötés.

Árpa Attila: „Egyfajta szerepet játszom”

hot!: Említetted a családot. A lányoddal milyen a kapcsolatod? Van lehetőségetek minőségi időt együtt tölteni?

Árpa Attila: Mondok egy példát: a Sztárbox szuperdöntője este hétkor kezdődött. Ő délután hatkor küldött egy üzenetet, hogy nyertem-e. (Nevet.) Tehát ennyire érdekli őt, hogy az apja mit csinál… De Az Árulókat például végignézte, azt szerette. Úgyhogy az ő esetében speciel nem az a legnagyobb baj, hogy nincs időm, hanem az, hogy jelenleg ritkán egyezik az érdeklődési körünk.

hot!: Volt mélypontja az évednek?

Árpa Attila: Nem igazán, mert amikor olyan pontra értem, amikor megint csak nagyon ki voltam merülve, akkor bekapcsolt az a fajta önfegyelem, amit a bokszban és az amerikai fociban is tanultam. Ilyenkor nincs mese, nem állunk le, nem rinyálunk, hanem megyünk tovább. A vesztes kifogásokat keres, a győztes megoldásokat.

„Ha most érkezne egy nő, aki érdekel, akkor azt kellene, hogy mondjam neki, hogy most nem jó”

hot!: Hogy állsz a szerelemmel? Régen sokat csajoztál…

Árpa Attila: Ez egy legenda. Azt nem mondom, hogy nem igaz, de ha belegondolunk, voltam házas, azóta volt talán három kapcsolatom és egy valódi szerelmem. Ezek nem olyan óriási számok. Amikor szingli vagyok, akkor azt kihasználom, de nem volt időm ismerkedni.

Ha most érkezne egy nő, aki érdekel, akkor azt kellene, hogy mondjam neki, hogy most nem jó, mert nem férne bele az időmbe. Valahol az ötödik-hatodik helyen szerepelne fontossági sorrendben. És az a nő, aki ezt elfogadná, az nekem már nem kell.

hot!: Pintér Tibor egy interjúban azt mondta rólad, hogy korrekt vagy és sportszerű – ettől vagy az, aki. Szerinted kicsoda „az Árpa Attila”?

Árpa Attila: Egy olyan férfifajtának a képviselője, ami kihalófélben van. Ami egyben irritáló is bizonyos emberek számára, másrészt pedig talán szimpatikus egy másik rétegnek. Ahonnan én jövök, ott még asszertív, férfias fellépésnek hívtuk azt, amit ma már sokan toxikus maszkulinitásnak. Például azt, aki flörtölget, bókolgat, régen még sármos csibésznek nevezték, ma meg már feljelentenek érte.

De azt gondolom, Tenya elég jól elmondta azokat az értékeket, amikre ügyelek. Tehát próbálok korrekt lenni, sportszerű lenni, ember lenni, és figyelmes másokkal szemben. Azt hiszem, hogy ezek a legfontosabbak. Van egy friss példa erre. Kaptam egy képet üzenetben, egy póló látható rajta „I love Attila” felirattal, rajta a fotóm és egy szöveg, hogy „Halló, 200 forint!” A lány, akitől a képet kaptam, annak idején még apró gyermek volt, és az egyik plázában egy kis pénzbedobós vonaton ült. Az apukájának elfogyott az aprója, és én fizettem ki a következő menetet, 200 forintot. Ez ott és akkor semmit nem jelentett nekem – csak azt láttam, hogy segíteni tudok. Viszont amikor jó 10 évvel később kapsz egy ilyen üzenetet, az egyszerűen jólesik. Úgyhogy bár közhely, de az az ember vagyok, aki törekszik arra, hogy tényleg mindennap egy picivel jobb legyen, mint amilyen tegnap volt.

hot!: Kik azok, akik mindig látták a valódi Árpa Attilát?

Árpa Attila: Majdnem mindenki. Nem nagyon játszom meg magam. Az lehet, hogy valakinek hamis képe van rólam, ha nem ismer személyesen. A produkciókban egyfajta szerepet játszom, ott ráteszek egy réteget, de attól még az mind én vagyok.

hot!: Ha már személyiség: Farkas a beceneved. Milyen a kapcsolatod ezekkel az állatokkal?

Árpa Attila: A farkas az én spirituális állatom – sok mindent képvisel, ami rám is igaz. Vad, szabad és fenséges. Akkor is boldog, amikor magányos, és akkor is magányos, amikor boldog. Ez egy alapvető melankólia.

Attila nem játssza meg magát – Fotó: Szabolcs László / Hot magazin

„Főleg a megosztó témák érdekelnek”

hot!: Akkor evezzünk vidámabb vizekre! Mik a terveid 2024-re?

Árpa Attila: 2024-ben is lesznek televíziós produkciók, amikben részt veszek. Azután van egy magyar játékfilm, amit Dömötör Tamás rendez, januárban forgatjuk, lesz egy külföldi sorozat, amire már most leszerződtem, és várom a meglepetéseket is. Nyilván szeretnék egy újabb filmet is készíteni, de ez jelenleg nem reális.

hot!: Hallottam valamilyen pod­cast­ról is…

Árpa Attila: Az abszolút beindul idén. Bár hozzá kell tennem, hogy kicsit elbizonytalanodtam, mert olyan sokan csinálnak mostanában podcastot, én pedig még mindig nem akarok beállni a sorba. De rengeteg mondanivalóm van – és nagyon sok az ötletem, hogy kit hívnék meg, és miről beszélnénk. Főleg a megosztó témák érdekelnek, mint például az, hogy mit jelent a férfiasság a mai világban, vagy a vegán életmód, vagy az állatvédelem.

hot!: Szerinted mit jelent a férfiasság?

Árpa Attila: Ez ma már nagyon a nőtől függ, hogy ő ezt hogy képzeli el. Én még Humphrey Bogart-filmeken nőttem fel, amiben a férfi cigizik, pofozkodik, és nyersen kimondja, amit gondol. Úgyhogy nekem ez az egész új világ, ahol már arra is engedélyt kell kérni, hogy egyáltalán udvarolhass, nem az én világom.