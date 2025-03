"Varázslatosan gyönyörű vagy édes" - áttetsző ruhában tündökölt Lissák Laura

2025-ben ismért megrendezésre került a Glamour Women of the Year gála, azt est folyamán több kategóriában is kiosztattak díjakat kifejezetten nők számára, a teljesítményük és sikerük elismerése alapján. Nem csoda tehát, hogy nagy volumenű eseményen a sztárok krémje felvonult. A résztvevők között ráadásul ott volt Lissák Laura is, aki a tavalyi Dancing with the Stars háttérműsorát vezette. Sőt most is interjúkat készített a gálán.

Áttetsző ruhában tündökült a gálán. Fotó: Fotó: YouTube

Glamour Women of the Year. Köszönöm a Glamour Hungary csapatának, hogy lehetőséget kaptam interjúkat készíteni ilyen inspiráló és fantasztikus emberekkel Gratulálok a díjazottaknak, csodálatosak vagytok! Ez az este minden évben feltölt. Jó volt Veletek lenni!

- írta legújabb posztjában, amelyhez pár fotóban megosztotta azt is, mit viselt.

Szexi, áttetsző ruháját látva pedig rajongói nem is tudtak mást, csak bókolni neki:

Gyönyörű voltál.

"Varázslatosan gyönyörű vagy édes."

Laura legszebb ajkú nő!

- érkeztek sorra a dicséretek.

