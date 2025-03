Így bújik Vajna Tímea várandós pocakjához a kisfia - Fotó

Vajna Tímea mindent megtett annak érdekében, hogy édesanya lehessen, miután megtalálta a boldogságot szerelme oldalán. Rendkívüli megpróbáltatások után egy béranya segítségével világra jött gyermeke, rögtön ezután pedig az is megerősítést nyert, hogy sajátját is a szíve alatt hordja.

Fotó: Markovics Gabor

Korábban a boldog édesanya közösségi oldalán férjét is megmutatta, ahogy karjaiban tartja imádott kisfiúkat. Most pedig egy még annál is édesanyabb anya-fia fényképet posztolt. Mint kiderült, Timi kéthónapos kisfia imád anyukája pocakjának a közelében aludni, hogy érezhesse testvére közelségét. Ez a már most előre szoros testvéri kötelék pedig elgondolkoztatta a hírességet.

„Sokszor így szeret aludni, hogy érezze a hasamat és a testvérkéjét… sokszor elgondolkodom azon, hogy vajon mi lehet a sorsfeladatuk, hogy szinte egyszerre »kellett«, hogy érkezzenek?” - osztotta meg Timi gondolatait a rajongóival.

Rathonyi Palacsik Timea Instagram