Turi Xénia már tervezi a családbővítést, de ki lesz az apa?

A Love Island Turi Xénia életében ma már szinte csak egy elfeledett epizód, hiszen most egy sokkal fontosabb szerepben kell helytállnia, ami az anyaság. A bukott társkereső reality sztárjának sajnos nem volt szerencséje a férfiakkal, így a kis Zoé édesapjával is véget ért a kapcsolatuk. Ennek ellenére Turi Xénia nem adja fel, hogy megtalálja a szerelmet, sőt, már most a családbővítésen gondolkodik.

Turi Xénia újabb babára vágyik (Fotó: Instagram)

Turi Xénia Instagram-oldalán tartott kérdezz-feleleket, ahol a legtöbben természetesen a párkapcsolatára és a családjára voltak kíváncsiak. Xénia válaszolt is, és kiderült, hogy nem zárkózik el a szerelemtől, de nincs könnyű dolga annak, aki meg akarja hódítani.

„Ha tetszik, amit látok, ő pedig készen áll a szerelmét megosztani, akkor beengedném. De ahhoz mindennek stimmelnie kell, hiszen egy baba nagy dolog, akkor is ha a sajátod, hát még ha másé. Nem leszünk átjáróház, attól többet érünk” – jelentette ki határozottan.

Ezek szerint Turi Xénia exe már egyáltalán nincs a képben: a szakításról is elárult néhány részletet.

Jobb így neki, és hosszú távon nekünk is. Így biztonságos a gyereknek, mert a legfontosabb az ő fizikai és mentális egészsége. Nekem így nyílik esély arra, hogy tesót vállaljak Zoénak, és olyan párom legyen, amilyenre vágyok

– vallotta be.

Turi Xénia párja még várat magára

Ameddig a fiatal anyuka meg nem találja a megfelelő férfit, addig akár az Angliában élő családja is segíthetne neki, de ő nem kér ebből. Úgy érzi, egyedül is helyt tud állni, sőt, akár még két babával is elbírna.

„Nem a családomnak szültem, vannak ott is gyerekek, mitől lenne könnyebb, ha ott laknék? Mindkét húgomnak van 1 év körüli gyermeke, mindenkinek megvan a maga CSODA „baja”. És engem Anglia nem vonz. Megoldom szépen, és itt tervezem a jövőnket, és a családbővítést is” – árulta el azzal kapcsolatban, hogy miért nem költözik külföldre a szülei közelébe.