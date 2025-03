Megszakad a szív: Ilyen állapotban van most a szülinapos Tompos Kátya sírja

Március 13-án, csütörtökön ünnepelné 42. születésnapját Tompos Kátya. A kivételes szépségű és tehetségű színésznő 2024. május 31-e óta nincs köztünk, sírja a Farkasréti temetőben található.

Tompos Kátya 42. születésnapját ünnepelné (Fotó: Simon Moricz-Sabjan)

Miután kiderült Tompos Kátya betegsége, a barátok azonnal gyűjtést szerveztek

Tompos Kátya szervezete végül 3 nap alatt adta fel a harcot

A színésznő búcsúztatója teljes titokban zajlott

Kátya sírja azóta valóságos zarándokhellyé vált a Farkasréti temetőben

A színésznő halála sokkolta az egész országot, hiszen nagyon hittek és szerettek volna segíteni a gyógyulásban. Sajnos azonban Tompos Kátya betegsége későn derült ki a nyilvánosság számára, és hiába volt példaértékű az összefogás, a segítség már későn érkezett. Kátya szervezete tavaly, május utolsó napján feladta a küzdelmet.

Tompos Kátya betegsége miatt gyűjtést szerveztek

A színésznő betegségéről először tavaly május elején számoltak be a Fábián Juli Emlékalapítvány Facebook-oldalán számoltak be, ahol gyűjtést is szerveztek a gyógyulása érdekében.

„Bizonyára sokatoknak feltűnt, hogy Tompos Kátya két éve nem látható színházakban, koncerttermekben és eltűnt a média látómezejéből is. Ennek oka egy daganatos betegség. A «világot jelentő deszkákat» már csak egy-egy felolvasó est erejéig látogathatta, amíg pillanatnyi állapota ezt megengedte” – írták a színésznő nyilvánosság előli eltűnéséről.

„Kátya a daganatos betegségek egy olyan ritka válfajában szenved, amelyhez a legmegfelelőbb kezelés Magyarországon nem elérhető... Az eddig felmerült költségek már felemésztették Kátya anyagi kereteit, tartalékait, valamint a barátai által korábban összegyűjtött összeget” – magyarázták a gyűjtés okát akkor, amikor még volt esély arra, hogy Kátya felépül. Sajnos azonban nem így történt.

A színésznő szervezete három nap alatt adta fel a harcot

Tompos Kátya már bő három éve küzdött a betegséggel, egy jó ideig azonban szerette volna ezt titokban tartani. Nem akarta, hogy sajnálják, hogy mindenki azt kérdezgesse tőle, hogy éppen hogy van. Igyekezett a munkájára és a szeretteire koncentrálni, dolgozott az utolsó erejéig, és közben fizette a horribilis kezelések árait, ameddig csak tudta. Eljött azonban a pont, amikor megértette, hogy egyedül nem megy, hogy muszáj segítséget kérni...