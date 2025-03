Bármelyik pillanatban megszülethet a magyar szépségkirálynő gyermeke

Szarvas Andi élete legboldogabb időszakát éli! A Miss World Hungary 2018-as győztese nem csak, hogy pár hónapja feleség lett, de első gyermekével is várandós. A nagy találkozóig azonban már nincsen sok idő, hiszen a kismama a célegyenesbe ért, ahogy ő fogalmazott: már egy időzített bombaként ketyeg, hiszen bármikor világra jöhet a babája. Andi úgy érzi, felkészült mindenre, úgyhogy nem érné meglepetésként az sem, ha esetleg beindulna a közeljövőben a szülés.

Fotó: Szabolcs László

Szarvas Andi gyermeke kislány lesz

Szarvas Andi várandóssága: így élte meg az elmúlt 9 hónapot

A csinos sztár Instagram-oldalán emlékezett meg az elmúlt kilenc hónap szépségeiről és nehézségeiről egyaránt. Mint írta, nagyon sok változás történt a testében, mióta kiderült, hogy várandós, s bár akad negatív velejárója is ennek az áldott állapotnak, ő mindvégig arra koncentrált, hogy elfogadja magát. Nem zavarja már az sem, hogy felkúszott rá pár kiló, és a bőrhibák sem érdeklik annyira, hogy emiatt elrontsa a kedvét. Egyetlen dolog számít most neki, és az az, hogy kislányát végre a kezében tarthassa.

„Időzített bomba... Ez a 9 hónap a hormonális, fizikai változások sora. Majdnem másfélszer annyi vér kering az ereimben, mint előtte. A pulzusszám nő, többet izzadunk. Változik a csontrendszerem, a medencecsont tágul, lazulnak az ínszalagok. Megnyúlnak a hasizmok. A terhesség korai szakaszától kezdve a női szervezet raktározni kezdi a fehérjéket, zsírokat és ásványi anyagokat. Zsírpárnák csak úgy rakódnak le. Gyakori panasz hajhullás, pattanásos bőr. Striák kialakulása. Anyajegyek színe, mérete, számának változása. Nagyobb mell. Vizesedés, nagyobb lábbeli szükséges, és még sorolhatnám, mi is történik ebben a pár hónapban a testünkkel.”

A legérdekesebb pedig az, hogy ez a folyamat, változások tanítottak meg jobban elfogadni magam. Híztam? Oké. Majd lefogyok. Striám is lesznek ? Oké. Kenem, hát ha nem lesz annyi. Nem olyan az energiaszintem, nem edzek? Majd változik, most ez a normális.

„Szerencsésnek mondhatom magam, mert “könnyű” terhességem volt. Voltak panaszaim, de a legkisebb “problémának” fogtam fel. Ez ezzel jár. Mindezek ellenére a legcsodálatosabb dolog történik az életünkben, és minden nap mosolyogva nézem, hogyan változik a testem, mert hamarosan életet adok a szerelmünk gyümölcsének! Felkészültem!" - fogalmazott a csinos kismama, aki tűkön ülve várja már kislánya érkezését, és még az sincs kizárva, hogy ez a következő napokban meg is fog történni. Andi egyik követője ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly frontok várhatóak, amelyek akár a szülés beindulására is hatással lehetnek. De volt, aki még a teliholdra is figyelmeztette a kismamát.