Szarvas Andi Molnár Andi exférjében találta meg az igazit?

Még április elején derült ki, hogy a Miss World Hungary egykori győztese és vőlegénye három és fél év együttlét után felbontották a jegyességüket. Szarvas Andi akkor úgy nyilatkozott, rájöttek, hogy más a szeretetnyelvük. Úgy tűnik a csalódás nem vette el a szépségkirálynő szerelembe vetett hitét, ugyanis egy friss posztja arról tanúskodik, hogy elképesztően szerelmes!

Szarvas Andi kapcsolata erősebb, mint valaha (Fotó: Szabolcs László)

Szakítás után szerelem

A Farm VIP sztárja 2023 áprilisának első napjaiban jelentette be, hogy újra a szinglik táborát erősíti. A rajongókat nagyon meglepte Andi bejelentése, aki a szakítás okának az elhidegülést nevezte meg. Úgy nyilatkozott, hogy az első két hét pokolian nehéz volt számára a különválás után. Akkor még talán békült is volna, de végül nem így alakult a történetük: belátta, bár rengeteg közös volt benne és ex-vőlegényében, bőven akadtak köztük különbségek is. Rájöttek arra, hogy nem tudják egymásnak megadni azt, amire a másik vágyik. Azt azonban leszögezte, hogy nem egy harmadik fél megjelenése játszott szerepet a szétválásukban.

Szarvas Andi sokatmondó posztja

Szarvas Andi akkoriban úgy nyilatkozott, hogy a szakítást követő nyáron szeretne egyedül maradni, és csak saját magára koncentrálni. Mivel azonban ember tervez, és Isten végez, Andira nem sokkal később Molnár Andi exférje vetett szemet, kapcsolatuk üzenetváltásokkal és hosszú telefonhívásokkal indult. A szépségkirálynő szerint barátra, lelki társra és szerelemre talált Zsolt személyében. Szeptember elején azt is elárulta, hogy részt vettek már egy közös nyaraláson, és az összeköltözés is szóba került köztük. Kapcsolatukat nagyon harmonikusnak írta le, az utóbbi időben azonban nem lehetett sokat hallani felőlük.

Andi egyik friss Instagram-sztorijának tanúsága szerint azonban aggodalomra semmi ok. A harmónia még mindig ugyanúgy megvan a pár között, mint a megismerkedésük alkalmával: mindenhova együtt mennek, ezúttal pedig Ausztria fővárosát választották közös úti célul. A kiruccanásról Andi számos fotót is posztolt közösségi oldalára, ahol varázslatos helyszíneken és márkás ruhákban pózolt a kameráknak.