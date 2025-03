„Lejön a pályáról és számonkér” - Arda Güler után Sebestyén Balázs is beleállt Szoboszlai Dominikba

Szoboszlai Dominik főszereplőjévé vált a vasárnapi magyar-török összecsapásnak, ám ezúttal nem csak a teljesítménye miatt szól róla a hazai és a külföldi sajtó. A Liverpool sztárja ugyanis kőkemény szócsatába keveredett Arda Gülerrel, már a pályán is ment az erőméregetés köztük, de a lefújás után a közösségi médiában is folytatták a háborújukat. Először Dominik szúrt oda a Real Madrid focistájának. A Nemzeti Sport Online bejegyzése alá az "1088"-at írta, amivel a török labdarúgó klubbéli játékperceire utalt. Később Güler egy viccnek nevezte válogatottunk csapatkapitányát. A dolog vegyes érzéseket váltott ki az emberekből, de nem csak ez az egyetlen, amiért Szoboszlait bírálják egyesek. Sebestyén Balázs valamiért úgy érezte, ismét bele kell állnia a focistába és a válogatott teljesítményébe, ezért hétfő reggel legalább egy negyed órát áldozott arra, hogy kifejtse a véleményét.

Szoboszlai Dominik Arda Güler után Sebestyén Balázstól is kapja az ívet

Nem ez az első alkalom, hogy a Rádió 1 műsorvezetője beszól a Liverpool sztárjának. Balázs már a török-magyar meccs után is magára vette Dominik azon kijelentését, hogy jó hangulat legyen a következő mérkőzésen. Szerinte ez a szurkolók provokálása, arról nem is beszélve, hogy Marco Rossi is itt fog hagyni minket...

Szoboszlai mondja, hogy viszont itthon legyen jó hangulat… Mintha egy kicsit le is b*szna, tudod. Nyilván lesz hangulat, de ti meg focizzatok már.

"Marco Rossi nekem nagyon szimpi, szerintem itt fog hagyni minket. Azt fogja mondani, hogy köszi szépen, én megtettem mindent, ennyit tudtam 5-6 év alatt. Hosszú ideje a legjobb szövetségi kapitányunk… Egyszer elfogy a türelem" – fogalmazott akkor Balázs, aki ott folytatta a gondolatmenetét, ahol abbahagyta.

3-0. Egy jó dolgot tudok mondani a meccsről. A szövetségi kapitányunk, Marco Rossi, aki felemelte a kezét és mondta, hogy ez az én hibám. Ezzel nem vagyunk beljebb, de én szeretem az olyan embereket, akik elvállalják, ha elcsesztek valamit

– kezdte először Rákóczi Feri, aki ezzel le is zárta volna a témát, de Sebestyén Balázs mindenképpen ki akarta kezdeni Dominikot, és a nyilatkozatát.