Nem adja fel Schobert Norbika: ennyit fejlődött az énektudása a Megasztár óta - videó

Azt előre tudtuk, hogy a 2024-es Megasztár tele lesz meglepetésekkel és örömteli pillanatokkal. Hosszú-hosszú éveket kellett ugyanis várni arra, hogy ismét a tévé képernyőjére kerüljön az ország kedvenc tehetségkutatója, amely a legkiválóbb, legsikeresebb és legtehetségesebb zenei legendákat adta ennek az országnak. Nem meglepő tehát, hogy nagyon sokan jelentkeztek, egyikük azonban mindenkinél nagyobb döbbenetet váltott ki. Amikor ugyanis Schobert Norbika sétált be a válogató színpadára, egy ország kapott a szívéhez.

Schobert Norbika mindenkit meglepett

Schobert Norbika Rubint Réka és Schobert Norbi második gyermeke, Lara öccse. Azt mindig is tudtuk róla, hogy természete szerény és kedves, és soha egy rossz szót nem mondott senkiről. Amikor azonban fellépett a Megasztár válogatójának színpadára, egy ország döbbent meg. Senki nem tudta ugyanis, hogy tud énekelni, pláne, hogy ilyen jól. Norbika nagy sikert aratott a dalával, ám Rúzsa Magdi már akkor is húzta a száját, hogy tovább engedje-e. Végül túljutott a válogatón, az élő show-ba azonban már nem került be, amivel sokan egyetértettek, sokan pedig nem. Norbika kedvét azonban ez nem vette el az énekléstől, azóta is szüntelenül játszik és dalol.