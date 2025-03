Ördög Nóra megdöbbentő vallomása: „Feleségként nem érzem, hogy minden elvárást teljesíteni tudok”

Azért tartottam fontosnak megemlíteni ezt a bizonytalanságomat, mert talán a közösségi média felületek nem mindig alkalmasak arra, hogy őszintén beszélhessünk arról is, amikor nem mindig minden rózsaszín. Nyilván az én életemben is vannak nehezebb helyzetek. Van, amikor anyaként bizonytalanodom el, van amikor üzletasszonyként, és az is előfordul, hogy feleségként nem érzem, hogy minden elvárást teljesíteni tudok