Hoppá: egyszerre négy barátnője van a sármos énekesnek

Ne-Yo, vagyis igazi nevén Shaffer Chimere Smith egy pár hete már betekintést engedett szerelmi életébe, amikor elmondta, hogy egyszerre több nővel tölti az idejét. A rajongói viszont annyira megrökönyödtek, hogy számtalan kérdéssel kezdték bombázni az énekest. Ne-Yo ezért most úgy döntött, hogy bemutatja hölgycsokrát.

Ne-Yo négy nővel kavar egyszerre (Fotó: DeeCee Carter / MediaPunch / Northfoto)

Ne-Yo barátnői: büszkén vállalja, hogy egyszerre több nőbe szerelmes

A 45 éves énekes eddig is nyíltan vállalta, hogy miképpen éli szerelmi életét. Voltak, akik megbotránkoztak a többszerelműsége hallatán, de többekben inkább csak kérdéseket szült ez a nem mindennapi életvitel. Ne-Yo pedig úgy döntött, hogy eloszlatja a kételyeket rajongóiban és bemutatja négy barátnőjét az Instagram-oldalán.

A közösségi oldalon közzétett videón mind a négy nőt körbevideózta és egyesével megjelölte. A videó alá pedig annyit írt, hogy:

Mivel a világ ennyire kíváncsi, azt hiszem, be kell mutatnom a szerelmeimet rendesen. Hölgyeim és Uraim, bemutatom a Piramisomat.

Ne-Yo a továbbiakban mind a négy nőt bemutatta a videón, majd azt írta:

Mondj valami szépet, vagy lépj tovább az életeddel. Mi itt boldogok vagyunk.

Ne-Yo gyerekei előtt sem titkolja poliamor párkapcsolatait

A háromszoros Grammy-díjas énekes hét gyerek apukája. A gyerekek három különböző anyukától vannak. Ne-Yo azért is döntött amellett, hogy felvállalja poliamor párkapcsolatait, mert a gyerekek sokszor kérdezgették őt arról, hogy kivel van most együtt, kibe szerelmes éppen. És úgy érezte az a legjobb, ha nyíltan vállalja és nem titkolózik tovább előttük. Szerinte az őszinteség nagyon fontos, nem hazudik senkinek, legfőképpen nem a gyerekeinek. Továbbá azt is megosztotta, hogy felvilágosította a gyerekeket arról, hogyan is működik ez az otthoni környezetben. Csak úgy, mint az üzletben, otthon is mindenkinek meg van a külön feladata:

Ő fog nektek müzlit csinálni, ő fogja főzni az ebédet, és ő fogja kimosni a ruháitokat. És ez így van rendben.

Az őszinteség a poliamor kapcsolat alapja

A poliamoria nem más, mint többszerelműség. Azokat a párkapcsolatokat nevezik így, amikor az ember képes egyszerre több partnerbe is szerelmes lenni és képes egyszerre párkapcsolatban lenni velük. Ez egy elég kényes kapcsolati forma, aminek elengedhetetlen összetevője az őszinteség. Ne-Yo szerint az, hogy neki ilyen jól működik a párkapcsolata mind a négy barátnőjével, az annak köszönhető, hogy mindent őszintén megoszt velük és a külvilággal egyaránt.