Alig tudta fejben tartani szeretői nevét a felesége mellett 7 barátnőt tartó pasi

Artur sokáig azt hitte, elkerüli az igazi szerelem, de aztán rátalált felegégére, Luanára. Ha történetük itt véget ért volna, a brazil pár egy lenne a millióból. A férfi azonban ezt követően úgy döntött, további lányokat hív a kapcsolatba. Jelenleg hét szeretője van (a felesége mellett!), akik mind tudnak egymásról, és el is fogadják, hogy gyakorlatilag egy hárem tagjai.

Egy ideig még a nevükre is nehéz volt emlékezni, de már nem – árulta el a férfi a Truly videójában.

Arthur O Urso bevallotta: Luanával szerelem volt első látásra. Azonban nem csak rajta akadt meg a szeme, hanem más lányokon is. Különleges életmódjukat, a poliamoriát közösségi oldalukon is felvállalják, ami miatt persze kapnak hideget és meleget is. Ne szépítsünk: elég sokan támadják őket. Legtöbben azt vetik a férfi szemére: kizárt, hogy ennyi nőt képes legyen szeretni.

– Mindig is féltem közel kerülni a nőkhöz. Ezzel mindig problémám volt. Aztán elkezdtem hízni, végül pedig már 97 kiló voltam – árulta el Arthur, aki a túlsúlya miatt meg volt róla győződve, hogy örökké egyedül marad. Aztán találkozott leendő feleségével, aki segítségével az önbizalma nőtt, a testsúlya pedig csökkenni kezdett. Újonnan megtalált önbizalmával pedig megvalósíthatta álmát: több nővel kapcsolatra lépni. Örömére erre Luana is nyitott volt.

A 24 éves férfi most azonban egy komoly kihívás előtt áll: be kell mutatnia barátnőit a nagymamájának. Vajon ő mit szól unokája extrém életviteléhez?

– Meglepett. A mi vallásunk, kultúránk egész más – magyarázta Maria asszony, akit azért láthatóan annyira nem rázott meg, hogy kisunokájának a felesége mellett még van "pár" barátnője is.

– Tisztelem az érzéseit és az életét, de azért az álmom az kettejük volt – tette hozzá a mama.