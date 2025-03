A Nagy Duett: Lékai-Kiss Ramónáról olyasmi derült ki, amire senki sem számított

Nagyon szeretem a musicaleket, de azt hiszem ezt mindenki gondolhatja rólam, mert egy romantikus lélek vagyok. De talán, ami meglepő lehet, hogy a megőrülős dalokat is imádom, ahol tényleg ledobod a láncaidat, és felrobbantod a színpadot. Nagyon várom, hogy esetleg egy ilyen produkcióban is meg tudjuk majd mutatni magunkat. Jövő héten is egy nagyon vidám, pörgős dalt fogunk énekelni, amiben szintén lesz egy kis őrület, de még nem az az igazi ereszd el a hajam