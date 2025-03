Amikor a természet megálljt parancsol: katasztrófa filmek, ahol magunk okoztuk a bajt

Március 17-én debütált a Mint a családunk című dán sorozat a Direct One kínálatában. A hétrészes sorozat a nem túl távoli jövőbe kalauzolja a nézőket, ahol a tengerszint emelkedése miatt Dánia lakhatatlanná válik. Milliókat kell evakuálni az otthonaikból, akiknek hátra kell hagyniuk korábbi életüket. Családi, emberi és globális drámák, valamint torokszorító pillanatok várnak a Direct One nézőire, ugyanis a CANAL+ gyártású Mint a családunk a kritikusok és a nézők véleménye alapján is számos nagyszabású katasztrófafilmhez, sci-fihez hasonlítható.

Dániában jön el a világvége a Mint a családunk című sorozatban (Fotó: Direct One / Canal+)

A Mint a családunk nagy elődei: 6 film, amiben a természet visszavágott az emberiségnek

Az utolsó part (1959)

A brit Nevil Shute könyve alapján készült 1959-es klasszikus a maga korában egy kifejezetten merész vállalkozásnak számított. Alig 14 évvel az atombomba ledobása után az egész világ feszülten figyelte, hogy az USA és a Szovjetunió mikor nyomja meg azt a bizonyos nagy, piros gombot. Shute története egyfajta tanmesének is tekinthető, ugyanis abban már mindkét fél ledobta az az atombombát. Az emberiség nagy része bele is halt az extrém sugárfertőzésbe, és csupán Ausztrália egy része maradt lakható. A szerencsésebbek oda menekültek, ám a történet szerint a sugárzás vészesen tart az utolsó biztonságos part felé. Kutatók kis csoportja azonban bízik abban, hogy a korábban atomtámadást ért területek már lakhatóvá váltak, és remélik, hogy a Föld rendbe hozta azt, amit az emberiség elrontott. A kor szupersztárjai, Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire és Anthony Perkins alakítják a főszerepeket ebben a klasszikusban.

New Yorkot pillanatok alatt önti el a szökőár (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Holnapután (2004)

A globális felmelegedés káros hatásait Roland Emmerich szuper látványos, 125 millió dolláros költségvetésű katasztrófafilmje mutatta be eddig a legsokkolóbban. A tengeri áramlatok változása miatt a Föld északi féltekéjén pillanatokon belül beköszönt a jégkorszak. A politikusok legyintenek, az emberek pedig az egyre vészjóslóbb jelek ellenére sem lépnek semmit. Egy hős tudós (Dennis Quaid) azonban nemcsak az emberiséget akarja megmenteni, és minél több embert délre juttatni, de a szökőár, majd a globális lehűlés sújtotta New Yorkból is ki kell menekítenie a fiát (Jake Gyllenhaal).