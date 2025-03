Mélyre guggolt, szexi tánccal robbantotta fel a netet Tolvai Reni

Tolvai Reni alig múlt 18 éves, amikor jelentkezett a Megasztár 5-be, amit meg is nyert. A műsorban a szerelem is rátalált versenytársa, Kállay-Saunders András személyében, akivel egy időre szakítottak, de mint azt megírtuk, ismét együtt lehetnek, az énekesnő 34. szülinapját legalábbis vele is megünnepelte. A szülinapos celeb korábban egy közös főzőcskézős buliról jelentkezett be, ezúttal pedig egy vadabb party részleteibe avatta be követőit. A felvételen bőr miniruhában lejtett szexi táncot, miközben gyertyákkal díszített tortáját a kezében egyensúlyozta.

A kommentszekciót persze ellepték a jókívánságok!