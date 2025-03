„Mentális problémákkal is küzd...” – kétségbeesetten keresi családja a Nagy Ő sztárját

Lovas Annabella neve a Nagy Ő műsorából lehet ismerős sokaknak, hiszen ő volt az a lány, aki majdnem elnyerte Tóth Dávid szívét. Végül a kajakos választása nem rá esett, de Annabella továbbra is aktív maradt a közösségi médiában, így a rajongók tovább követhették, miként alakul az élete. Sokat utazott, illetve a spiritualitás is elkezdte érdekelni, majd hirtelen, – a tavalyi évben – törölte magát az Instagramról és a Facebookról is. Senki nem értette, hogy mi történt, egészen addig, míg kiderült, hogy a TV2 egykori sztárját daganatos megbetegedéssel diagnosztizálták. A lány nem igazán beszélt erről, ami érthető, hiszen sokkolhatta a hír. Inkább befelé fordult és folytatta a világ felfedezését: az elmúlt egy évben járt Törökországban, a Karibi-térségben és Spanyolországban is, ám onnét egyelőre nem tért haza. 2024. november 29-én körözést adott ki a magyar és a spanyol rendőrség Annabella holléte miatt, ugyanis sem a családjával, sem pedig a barátaival nem kommunikált...

Lovas Annabella eltűnt: ismét nem kommunikál a családjával (Fotó: TV2)

Lovas Annabella eltűnése: újabb fordulat az ügyben

Ott tartottunk, hogy a fiatal lányt égen-földön keresték már hetek óta, a spanyol hatóságok mellett még a Magyarország Főkonzulátusa a Kanári-szigeteken nevű Facebook-oldal is megosztotta az eltűnését. A leírásban ráadásul az is szerepelt, hogy a keresett személy "persona vulnerable", azaz "labilis személy", ami mindenképpen aggasztó információ volt. Szerencsére azonban Annabella december 12-én épségben előkerült, egy Kanári-szigeteken lévő hotelban találtak rá, és még azoknak is üzent a hogylétéről, akik aggódtak érte.

A TikTok-oldalán – ami az egyetlen közösségi média platformja volt – egy kommentben úgy fogalmazott, hogy a betegsége ellenére feldolgozott mindent, és a történtek is csak megerősítették őt.

Persze nem múlnak el nyomtalanul a rákos kezelés okozta nyomok, viszont sikeresen feldolgoztam mindent, és úgy érzem, hogy ez az egész csak megerősített engem

– fogalmazott Nagy Ő Annabella, akinek szavai után mindenki azt gondolta, hogy rendeződhettek a dolgai, és visszatért a családjához Magyarországra. Ám sajnos ez nem így történt...