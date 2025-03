Leslie Mandoki gratulált Adrien Brody Oscar-díjához

A világhírű zenész, producer és a Mandoki Soulmates alapítója, nemcsak díszvendégként vett részt a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) egyik legrangosabb eseményén, a Cinema for Peace Gálán, hanem kiemelt tagként és támogatóként is, aki hosszú évek óta elkötelezetten áll az ügy mellett. Leslie Mandoki gratulált Adrien Brody-nak is.