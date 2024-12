Párizs ostroma: Ugyanazért az ügyért küzd a két jóképű világsztár

Ahogy korábban is írtuk, Gerard Butlernek új kihívója akadt a legdögösebb akciósztár versenyében Tewfik Jallab személyében. A két színész a Has Fallen-univerzumban menti meg a rájuk bízott politikusokat és ezzel együtt a világot is. A Magyarországon Támadás a Fehér ház ellen-trilógiaként ismert moziszéria méltó utódot kapott a Párizs ostroma című sorozat képében, ami Magyarországon, exkluzívan a Direct One kínálatában érhető el, miközben – ahogy hír adtunk róla – Butler már a negyedik és az ötödik Has Fallen filmen dolgozik, amiknek a munkálatai hamarosan el is kezdődhetnek. A nagy kérdés azonban az, vajon melyik adrenalinbomba a jobb világmentő a kamera előtt, Mike Banning vagy Vincent Taleb?

Párizs ostroma: Gerard Butler méltó kihívója Tewfik Jallab (Fotó: Northfoto)

A Párizs ostroma nagy kérdése: Jallab vagy Butler?

Egyértelmű választ nehéz erre a kérdésre adni. A magyar nézők biztos Butler nevét mondanák, hiszen számtalan nagysikerű akciófilmből ismerhetik az 55 éves skót színészt. A 42 éves Jallab kevésbé lehet ismert még számunkra, azonban nem szabad elmenni amellett a tény mellett, hogy a jóképű színész 30 éve igazi szupersztárnak számít Franciaországban. Mindkét színész sármja kétségtelen, és a fizikumok miatt sem kell aggódni, saját elmondásuk szerint hónapokig edzettek a szerepek kedvéért. A harcművészeti stílusuk azonban kicsit más: míg a Has Fallen-filmek Mike Banningje egy precíz, igazi kemény vágású bunyós típusú szuperügynök, addig a Párizs ostromának Vincentje kifinomultabb stílust képvisel, ami néha mégis sokkal halálosabb, mint Butler kemény ökle. Ezzel ellentétben Vincent néha már-már morbid módon rögtönöz, ha szorul a hurok és képes megfőzni egy terrorista fejét, ha úgy hozza a helyzet.

Jallab tökéletes választás volt a Párizs ostroma főszerepére (Fotó: CANAL+)

Mindketten csalódnak a feletteseikben

Közös pont mindkét figura esetében, hogy erősen hisznek a nemzetükben és annak vezetőiben, azonban Mike és Vincent is a saját történeteik egy-egy pontján kénytelenek szembe nézni a rút igazsággal. Sőt, akik emlékeznek a 2019-es Támadás a Fehér ház ellen 3 – A védangyal bukása című filmre, Banningnek nem csak egy merényletet kell megakadályoznia, de a saját nevét is tisztára kell mosnia, ugyanis többen azt hiszik, ő tört az elnök életére.