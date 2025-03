Kanye West felesége hasonmásával randizik

Nem telik el hét Kanye West botrány nélkül. A híres rapper és - egyelőre még - felesége Grammy Gálán történt botrányos megjelenésük óta házassági gondokkal küszködnek. Kanye West eszközként tekint feleségére, amit Bianca Censori már nem bír elviselni. Kanye West a válás szélén sem érzi úgy, hogy kapcsolata megmentésével kellene foglalkoznia. Más nő társaságában tölti szabadidejét, aki nem mellesleg kísértetiesen hasonlít feleségére, Bianca Censorira.

Kanye West egy Bianca Censori hasonmással találkozgat (Fotó: Ian West / Northfoto)

Kanye West Bianca Censori hasonmásával tölti szabadidejét

Előző héten felröppent a hír, hogy talán mégsem lesz válás Kanye West és Bianca Censori között. A 47 éves rapper azonban most rácáfolt a békülés hírére, ugyanis csütörtökön egy Bianca Censori hasonmással látták kettesben sétálgatni Los Angelesben. Diddy jóbarátja, Kanye West épp meghallgatásokat tartott a gospel kórusába, a Sunday Service Choir-ba, amikor lefotózták, hogy egy ismeretlen nővel sétálgat. A rejtélyes idegent egyelőre nem sikerült kideríteni, hogy ki lehet az, de annyi biztos, hogy kiköpött hasonmása a rapper feleségének, Bianca Censorinak. Külsejét tekintve ugyan egy az egyben Bianca, de öltözködését és stílusát tekintve azonban sokkal inkább Kanye West volt feleségére hajaz. Kim Kardashian stílusa a feszülős fekete szett, amiben lefotózták a titokzatos hölgyet, amint épp a rapperrel sétálgat édes kettesben.

Kanye West és Bianca Censori házassága romokban

Az ominózus találkozó mindössze egy hónappal azután történt, hogy felröppentek a hírek, hogy a rapper és felesége házasságának vége. Bianca ugyanis megelégelte, ahogy férje bánik vele. A Grammy Gála 2025 volt az utolsó csepp a pohárban, a rapper túl messzire ment. Kanye West arra kényszerítette feleségét, hogy meztelenül jelenjen meg a vörös szőnyegen. Bianca Censori a botrányos eset után úgy tűnt, észhez tér és elválik férjétől. Nem hagyja, hogy Kanye West továbbra is kihasználja őt őrült akcióihoz.

Bianca Censori meggondolta magát

Habár úgy tűnt, hogy vége, a rapper felesége mégis kitartott férje mellett. Egy bennfentes is azt állította, hogy hiába a kiborulás, Bianca Censori úgyis vissza fog térni a rapperhez, ahogy mindig is tette. Igaza is lett, Bianca nem hagyta el a férjét. Kanye West azonban nem értékelte felesége nemes gesztusát. Ahelyett, hogy otthon bizonygatná szerelmét, inkább más nővel találkozgat szabadidejében.